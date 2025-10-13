TECHCO Group übernimmt GST Grinder GmbH

Wolkersdorf/Sierndorf (OTS) -

Die international aufgestellte Unternehmensgruppe TECHCO mit Sitz in Wolkersdorf setzt ihren Wachstumskurs fort und übernimmt den Maschinen- und Anlagenbauer GST Grinder GmbH. Das Unternehmen hatte im Juli 2024 Insolvenz beantragt, mit der Umsetzung des Sanierungsplans wurde ein Käufer gesucht. Anfang Oktober 2025 haben die Gesellschafterin GST Holding GmbH und die TECHCO Group einen Unternehmenskaufvertrag über die GST Grinder GmbH abgeschlossen.

Der Betrieb in Sierndorf/NÖ wird unter der bestehenden starken Marke GST GRINDER weitergeführt. Unter der Leitung der Techco-Gruppe wird eine erforderliche Restrukturierung eingeleitet und gemeinsam mit Kunden, Lieferanten und Belegschaft umgesetzt. Dieser Schritt soll den Standort stärken und nach ersten temporären Reduktionen möglichst viele Arbeitsplätze absichern.

Mit der Übernahme baut die auf Maschinen- & Anlagenbau sowie Automatisierung und Elektrotechnik spezialisierte TECHCO Group ihr Portfolio weiter aus: GST Grinder blickt zurück auf eine beinahe 35-jährige Expertise in den Bereichen Entwicklung und Fertigung von hochpräzisen Schleifmaschinen sowie Retrofit und Service. GST Grinder bedient weltweit Kunden aus dem OEM-Bereich.

Die TECHCO Group ergänzt ihr Portfolio durch diese Übernahme in bekannten Branchen und Märkten und bringt Erfahrung und Know-How ein, um GST Grinder rasch wieder in wirtschaftlich tragfähiges Fahrwasser zu bringen und bei Kunden wie gewohnt mit Leistung zu punkten.

Die TECHCO Group-Eigentümer Andreas Zwerger und Radovan Ivetic sehen eine wesentliche Stärke darin, dass die maßgeschneiderten automatisierten High-End-Maschinen von GST Grinder auch in Zukunft zuverlässige Bearbeitungslösungen hochkomplexer Aufgaben bieten werden.

Andreas Zwerger: “Die zuverlässige und ausfallsichere Herstellung von flexiblen Schleifmaschinen, die Großserien aber auch kleine Fertigungslosgrößen hochflexibel abdecken, ist heute so relevant wie nie. Die Kunden vertrauen auf die Produkte von GST Grinder und gemeinsam werden wir das Unternehmen wieder auf wirtschaftlich stabile Beine stellen.”

Radovan Ivetic: „Wir freuen uns, erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu übernehmen, denn wir werden das Engagement eines jeden Einzelnen brauchen, um das Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Wir sind davon überzeugt, dass uns dies mit diesem Team gelingen wird.“

Mit der operativen Geschäftsführung von GST Grinder bleibt Bruno Grojer beauftragt: „Die Produkte von GST Grinder sorgen in aller Welt für die präzise Schleifbearbeitung hochkomplexer Werkstücke – zuverlässig und sicher. Künftig wird GST Grinder neben der Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Schleifmaschinen auch verstärkt auf den Bereich Retrofit setzen. Das Wachstum wird im europäischen Raum durch den weiteren Ausbau und die Aufrechterhaltung langjähriger Partnerschaften abgesichert. Ein besonderes Augenmerk wird zukünftig auch auf den Bereich Kundenservice gelegt.“

Über TECHCO

TECHCO ist eine österreichische Unternehmensgruppe in Privatbesitz. 100%ige Tochtergesellschaften sind Standorte in Linz sowie Gaspoltshofen (jeweils Oberösterreich), Wolkersdorf (Niederösterreich), Teplice (Tschechien) und Indjija (Serbien). Insgesamt beschäftigt TECHCO rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Unternehmen bedient vor allem die europäischen Märkte in Branchen wie Industrie, Energie sowie Mobilität und deckt die Bereiche Engineering, Projektmanagement, Auftragsabwicklung und After-Sales mit langjährigen und etablierten Geschäftsbeziehungen ab. Link: techco.at

Über GST Grinder GmbH

GST Grinder ist mit knapp 35-jähriger österreichischer Engineering-Expertise einer der führenden Anbieter von automatisierten Rundschleifmaschinen für den industriellen Anwendungsbereich. Das Unternehmen mit Sitz in Sierndorf (Niederösterreich) verfügt über Vertriebsrepräsentanzen in Deutschland, Tschechien, China und Mexico. Link: www.gst.at