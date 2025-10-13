UNICEF Österreich startet Online-Auktion zugunsten psychosozialer Hilfe in Konfliktzonen

Wien (OTS) -

Am 9.10.25 erstrahlte die Französische Botschaft Wien im Zeichen der Solidarität: Beim Charity-Gala-Dinner des UNICEF Austria Donors Circle wurde der Startschuss für eine besondere zweiwöchige Online-Auktion auf der Website des Dorotheums gegeben.

„ Wir wollen möglichst viele Menschen dazu inspirieren, mitzubieten. Jeder Beitrag hilft, Kinder zu stärken, emotional, sozial und für ihre Zukunft “, so UNICEF Österreich Geschäftsführer Christoph Jünger.

Der gesamte Erlös kommt der psychosozialen Unterstützung von Kindern in Konfliktgebieten bzw. dem Projekt „Cartoons for Peace“ zugute. Es gebührt besonderer Dank an Esther Attar Machanek, die als Kuratorin 35 der zu versteigernden Kunstwerke ausgewählt hat und maßgeblich dafür gesorgt hat, dass diese Auktion überhaupt möglich ist. Dank gilt auch an alle zahlreichen großzügigen Partner, Sponsor:innen und privaten Unterstützer:innen, die mit ihren Beiträgen und Auktionsobjekten dieses wichtige Projekt möglich machen.

Durch die Kombination aus Kunst, Erlebnis und Prominenz soll ein möglichst breites Publikum mobilisiert werden: Je mehr Mitbietende erreicht werden – national wie international –, desto stärker kann UNICEF in herausfordernden Regionen wirken

Was ist Cartoons for Peace?

„Cartoons for Peace“ zielt darauf ab, psychosoziale Hilfe für Kinder in Konfliktzonen zu unterstützen bzw. zu leisten. UNICEF nutzt in diesem Rahmen Zeichentrick- und Cartoon-Formate, um Kindern soziale Kompetenzen wie Empathie, Toleranz, kritisches Denken, Verantwortungsbewusstsein und Geschlechtergerechtigkeit näherzubringen. Gerade in Krisen- und Konfliktregionen ist visuelle Kommunikation ein Schlüsselmedium: Kinder, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, können über Bilder oft leichter zugänglich angesprochen werden.

In kurzen Worten: Cartoons for Peace ist nicht Unterhaltung — es ist ein pädagogisches Werkzeug, das Kindern hilft, schwierige Realitäten zu verarbeiten und das Fundament für ein friedliches Miteinander zu legen.

Exponate & Begegnungen mit UNICEF-Botschaftern und Ehrenbeauftragten

Ein besonderer Reiz dieser Auktion liegt in den exklusiven Beiträgen von UNICEF-Ehrenbeauftragten und -Botschaftern. Schauspielerin und Sängerin Valerie Huber versteigert einen ausgelassenen Sektempfang inklusive zwei Ballkarten, Ivona Dadic stellt ein exklusives Motivationstraining zur Verfügung, während Stargeiger Yury Revich ein exklusives, personalisiertes Musikstück anbietet. UNICEF-Botschafter Julian Rachlin ermöglicht ein exklusives Erlebnis im Rahmen einer Generalprobe.

Unterstützen Sie psychosoziale Hilfe für Kinder in Konfliktgebieten und ersteigern Sie dabei unvergessliche Erlebnisse!

Weitere Informationen zu Cartoons for Peace.

Die Auktion auf der Website des Dorotheums.