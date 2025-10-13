  • 13.10.2025, 11:27:33
FPÖ – Mölzer zum Ableben von Gerd Schuller: „Großer Verlust für die heimische Kulturlandschaft!“

Sein Schaffen und sein kulturelles Erbe werden weiterwirken – „Unser tiefempfundenes Beileid spreche ich seiner Familie und Freunden aus“

„Mit großer Betroffenheit haben wir vom Ableben des Komponisten und Musikers Gerd Schuller erfahren. Sein künstlerisches Wirken hat über Jahrzehnte hinweg die musikalische Landschaft Österreichs mitgeprägt. Besonders seine Arbeiten für Film, Fernsehen und Bühne haben Eindruck hinterlassen und vielen Produktionen eine unverwechselbare Klangsprache gegeben“, erklärte heute FPÖ-Kultursprecher und Obmann des parlamentarischen Kulturausschusses NAbg. Wendelin Mölzer.

Gerd Schuller war nicht nur ein außergewöhnlicher Künstler, sondern auch ein inspirierender und geschätzter Kollege, der Generationen von Kulturschaffenden begleitet und gefördert hat. Sein profundes musikalisches Verständnis, gepaart mit Neugier und Offenheit, machten ihn zu einer Persönlichkeit, die kreative Entwicklungen angestoßen und nachkommenden Talenten Mut gemacht hat.

„Im Namen des Kulturausschusses des Österreichischen Parlaments spreche ich seiner Familie, seinen Freunden sowie allen künstlerischen Weggefährten mein tief empfundenes Beileid aus. Der Verlust ist groß, doch sein Schaffen und sein persönlicher Einfluss werden weiterwirken. Gerd Schuller hinterlässt ein bleibendes kulturelles Erbe, das vielen Menschen in Erinnerung bleiben und kommende Generationen weiterhin bereichern wird. Wir werden ihn in hoher Wertschätzung und Dankbarkeit in ehrender Erinnerung behalten“, so Mölzer.

