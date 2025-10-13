Touristischer Winterausblick 2025/26: Stabile Nachfrage im herausfordernden Umfeld

Wien (OTS) -

16,5 Millionen Menschen aus zehn europäischen Märkten planen im Winter 2025/26 einen Urlaub in Österreich

Zehetner: Reiselust und wirtschaftliche Situation der Befragten ähnlich wie im Vorjahr

Kraus-Winkler: Wintertourismus bleibt ein wichtiger Schlüssel für die Tourismuszukunft

Steharnig-Staudinger: Österreich ist bei Wintersport die Top-Adresse Europas und begeistert auch auf den Fernmärkten

Im Rahmen eines gemeinsamen Pressegesprächs gaben Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner, Bundesspartenobfrau Susanne Kraus-Winkler und Österreich-Werbung-Geschäftsführerin Astrid Steharnig-Staudinger einen Ausblick auf die kommende Wintersaison. Zwar bleibt das wirtschaftliche Umfeld für die Branche herausfordernd, doch eine aktuelle Studie der Österreich Werbung zu den Reiseplänen im Winter zeigt ein stabiles Nachfrageniveau aus den zehn wichtigsten europäischen Herkunftsmärkten.

ÖW-Winterpotenzialstudie 2025/26 – Überblick

10.000 Menschen in zehn europäischen Märkten wurden zu ihren Winterreiseplänen befragt (Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Belgien, Dänemark, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Polen und Tschechien).

16,5 Mio. Menschen planen, ihren Winterurlaub in Österreich zu verbringen.

Sparneigung der Befragten geht weiter zurück; nur 12 Prozent planen, ihre Ausgaben zu reduzieren.

Österreich ist mit großem Abstand Nummer 1 bei Preis-Leistung beim Skiurlaub.

Für 86 Prozent der Winterurlauber:innen ist Österreich auch im Sommer und in den Nebensaisonen attraktiv.

Zehetner: Zuversicht überwiegt – Politik unterstützt Tourismusbranche mit konkreten Maßnahmen

„Der Blick auf den kommenden Winter stimmt optimistisch: In ganz Europa überwiegt die Zuversicht, die Menschen wollen weiterhin reisen und die Reiselust bleibt weiter hoch. Mehr als die Hälfte der Befragten plant fix einen Winterurlaub und das Interesse an Österreich steigt – besonders in Deutschland, der Schweiz, Tschechien und Großbritannien. Urlaub ist für viele kein Luxusgut, sondern Lebensqualität und das ist ein starkes Signal für unseren Wintertourismus, der auf Vertrauen, Qualität und Herzlichkeit baut.

Gleichzeitig wissen wir: Starke Nachfrage allein reicht nicht. Unsere Betriebe brauchen stabile Rahmenbedingungen und Verlässlichkeit in der Planung. Mit der neuen Saisonkontingent-Verordnung schaffen wir genau das: Sie tritt früher in Kraft und enthält erstmals eine eingebaute Verlängerungsgarantie. Damit sichern wir Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit und Perspektive über die Wintersaison hinaus. Und mit der Weiterentwicklung der Vision T arbeiten wir gemeinsam mit der Branche an der langfristigen Zukunftsfähigkeit des österreichischen Tourismus," sagt Tourismus-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Kraus-Winkler: Wintertourismus bleibt ein wichtiger Schlüssel für die Tourismuszukunft

Die aktuelle Stimmung zeigt: Trotz Kostendruck, Inflation und sensiblem Marktumfeld, blicken die Touristiker:innen zuversichtlich auf die kommende Wintersaison. Die derzeitige Buchungslage ist weitgehend positiv und die Gäste zeigen eine solide Ausgabebereitschaft – nur 12 Prozent planen, ihre Urlaubsbudgets zu reduzieren. „Unsere Betriebe stehen trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen weitgehend stabil da, benötigen aber auch in den kommenden Tourismussaisonen viel Anpassungsfähigkeit, um die oft hinderlichen Rahmenbedingungen und volatilen Marktumstände bewältigen zu können“, erklärt Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKÖ. Wichtig bleibt sicherlich dennoch, den Weg Richtung Nachhaltigkeit fortzusetzen: „Österreichs Wintersportregionen gehören hier zu den Vorreitern in Europa. Sie investieren laufend in Qualität, Komfort und Ressourcenschonung und zeigen damit, dass nachhaltiger Wintertourismus möglich und ein zukunftsweisender Wettbewerbsvorteil ist. Damit schaffen wir es, dass Österreich auch in Zukunft eine der attraktivsten und verantwortungsvollsten Winterdestinationen Europas bleibt.“

Steharnig-Staudinger: Österreich bleibt europäische Top-Wintersport-Destination

Laut der Winterpotenzialstudie 2025/26 der Österreich Werbung ist aus den zehn wichtigsten europäischen Herkunftsländern mit rund 16,5 Millionen Wintergästen zu rechnen – ein stabiles Niveau im Vergleich zum Vorjahr. Hochgerechnet auf alle Herkunftsmärkte weltweit ergibt sich ein Gesamtpotenzial von 20,8 Millionen Gästen – ein Anstieg um 0,9 Prozent. Österreich bleibt die klare Nummer eins für Ski- und Snowboardurlaub in Europa: In acht von zehn Märkten liegt die Alpenrepublik auf Platz 1 oder 2, mit deutlichen Zugewinnen in Deutschland, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und Tschechien. „Österreich ist, wenn es um Wintersporturlaub geht, die Top-Adresse Europas“, so Astrid Steharnig-Staudinger, Geschäftsführerin der Österreich Werbung.

Zudem zeigt die Studie: 86 Prozent der Wintergäste kommen auch im Sommer, Frühling oder Herbst – ein klarer Beleg dafür, dass Österreich längst als Ganzjahresdestination wahrgenommen wird. Auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis liegt Österreich vorne: 40 Prozent der Befragten sehen das Land an der Spitze – vor Frankreich und Italien.

Österreich Werbung stärkt Winterpräsenz auf internationalen Märkten

Mit gezielten Initiativen baut die Österreich Werbung ihre Winteraktivitäten auf Fernmärkten mit hohem Potenzial weiter aus. Ziel ist es, das Interesse an Winterurlaub in Österreich langfristig zu etablieren und neue Zielgruppen zu erschließen. In den USA, China, Mexiko und Brasilien arbeitet die ÖW gemeinsam mit Partnern daran, Österreichs Spitzenposition im Wintersport international zu verankern – mit einem klaren Fokus auf nachhaltige Marktentwicklung und Wertschöpfung.

„Ob in den USA, China oder Lateinamerika: Wir bringen das österreichische Lebensgefühl hinaus in die Welt. Gemeinsam mit unseren starken Partnern, wie etwa bei der Winter Allianz USA, zeigen wir, dass Österreichs Wintersport nicht nur begeistert, sondern nachhaltig wirkt“, so Steharnig-Staudinger weiter.

ÖW-Aktivitäten: „AI-Sisi“ auf Skiern, „Crush Course“ und Olympia

Mit der internationalen Kampagne „Austria is just Lebensgefühl“ positioniert die Österreich Werbung Österreich auf 13 Märkten als authentische, überraschende und ganzjährig erlebbare Destination. Innovative Formate wie 3D-Ads und Kaiserin Elisabeth als "AI-Sisi" auf Skiern, sollen für Anziehungskraft für Österreich in der kalten Jahreszeit sorgen. Ergänzt wird die Kampagne im Jänner durch die Content-Serie „Crush Course“ für junge Erwachsene – Ski-Anfänger:innen ebenso wie Wiedereinsteiger:innen. Auf kreative und humorvolle Weise zeigt sie, warum Skifahren nicht nur Spaß macht, sondern man dabei auch richtig gut aussieht. Auch bei den Olympischen Spielen in Cortina zeigen wir gemeinsam mit unseren Partnern im Austria House: Österreich spielt sowohl auf als auch abseits der Piste in der ersten Liga.

Über die Studie „Winterpotenziale 2025/26“

Die Österreich Werbung als Auftraggeber stellt dem heimischen Tourismus Basisinformationen zur Studie kostenlos zur Verfügung. Mehr Informationen zur Studie und die Bestellmöglichkeit finden Sie hier: Studie Winterpotenziale 2025/26