ANIMAL SPRIT rettete dieses Jahr fast 1000 Tierleben!

Laaben (OTS) -

Am 27. September fand wieder eine von ANIMAL SPIRIT organisierte Hühnerrettung in Oberösterreich statt. Legehennen müssen im Durchschnitt 300 Eier im Jahr legen, bis sie dann völlig ausgelaugt nach nur einer Legeperiode zum Schlachthof gekarrt werden. Denn wenn ihre Legeleistung nach ungefähr 14 Monaten nachläßt, dann sind sie nicht mehr rentabel und werden ausselektiert. Mit anderen Worten: sie werden geschlachtet und zu Suppenhühnern oder Hundefutter „umfunktioniert“.

Aber zumindest ein Freiland-Hühnerbauer in OÖ hat jedes Jahr Mitleid mit seinen Hennen und schenkte uns auch heuer wieder alle 800 zum Vermitteln. Wir suchten über Wochen liebevolle Hühnereltern und verhinderten einen stressigen Transport und das unwürdige Abgeschlachtet-werden der „ausgedienten“ Hühnerdamen.

Auch unsere Fohlenrettungen gehen in die nächste Runde. Dazu ANIMAL SPIRIT-Obmann Dr. Franz-Joseph Plank: „Dieses Jahr kratzen wir an einem neuen Rekord: wir werden bis Ende dieses Monats mehr als 100 Pferdekinder freigekauft und an kontrollierte Privatplätze vermittelt haben. Am 21. Oktober ist dann die letzte große Fohlenversteigerung in Maishofen, wo es immer besonders heiß zugeht. Auch dort wollen wir noch bis zu 19 Pferdekinder bzw. Jährlinge freisteigern.“

Aber nicht nur Tierrettungen haben in den letzten Wochen stattgefunden: ANIMAL SPIRIT glänzt seit 1 Woche auch mit einer neuen Website, welche von der Internetagentur Böck & Partner entwickelt und erstellt wurde. ANIMAL SPIRIT-Aktivistin Kathi erklärt: „Auf unserer neuen Website können Sie unsere Tier-Rettungseinsätze unter dem Punkt MEHR mitverfolgen. Auch haben die Schützlinge auf unseren 3 Gnadenhöfen nun eine eigene Seite unter der Rubrik TIERE. Wenn Sie für einen Besuch zu weit entfernt wohnen, dann können sie ab sofort unsere tierischen Bewohner auf der neuen Homepage kennenlernen.“

Der im Mai 2002 gegründete gemeinnützige Tierschutzverein ANIMAL SPIRIT bezweckt die Verbreitung des Tierschutzgedankens und bedrängten Tieren in Not, in erster Linie sogenannter „Nutz“-Tieren, zu helfen. Die Hauptziele sind sowohl politische als auch die direkte Hilfe für in Not geratene Tiere.