„Vienna Killing: Die Unterweger Story“ am 16. Oktober in ORF 1 – vorab auf ORF ON

Wien (OTS) -

Nach 16 Jahren in Haft öffneten sich am 23. Mai 1990 für den wegen Mordes lebenslang verurteilten Jack Unterweger die Gefängnistüren – aufgrund von Petitionen der damaligen österreichischen Kulturszene kam der „Häfenpoet“ frei. Eine „geglückte Resozialisierung“ Unterwegers, der hinter Gittern zum Schriftsteller wurde, führte zu seiner vorzeitigen Entlassung. Während Unterweger auf Partys gerngesehener Gast war, ermordete er in den nächsten Monaten in Österreich, in der damaligen Tschechoslowakei und in den USA mindestens neun Frauen, fast alle von ihnen waren Sexarbeiterinnen. 1994 kam es zu einem der spektakulärsten Prozesse in der österreichischen Kriminalgeschichte, dessen Ausgang bis zum Ende offen war.

In der dreiteiligen True-Crime-Doku „Vienna Killing: Die Unterweger Story“ – am Donnerstag, dem 16. Oktober 2025, ab 20.15 Uhr in ORF 1 und bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON – wird das Leben des österreichischen Serienmörders neu beleuchtet – hauptsächlich aus der Perspektive seiner damals 18-jährigen Verlobten Bianca. Der Dreiteiler dekonstruiert den Mythos Unterweger und macht die blinden Flecken eines der spektakulärsten Kriminalfälle Europas sichtbar. Bislang unveröffentlichte Archivaufnahmen und heimlich aufgezeichnete Telefonate aus dem Gefängnis geben verstörende Einblicke in die manipulative Psyche des Killers. Freundinnen der Opfer treten zum ersten Mal vor die Kamera und geben in emotionalen Interviews Einblick in das Wiener Milieu der 1990er Jahre. Statt Unterweger als „sexy Serial-Killer“ zu inszenieren, rücken seine Opfer in den Mittelpunkt. Biografische Vignetten geben den ermordeten Frauen eine Stimme und erzählen ihre Geschichten jenseits der Schlagzeilen.

Regisseurin Kirsten Brandt: „‘Vienna Killing: Die Unterweger Story’ erzählt den Fall Jack Unterweger radikal neu – aus weiblicher Sicht. Durch einen Shift in der Perspektive blickt man aus den Augen jener Frauen auf Unterweger, die ihm so nahe kamen wie sonst niemand. Im Zentrum steht Bianca Mrak, die als 18-jährige Schülerin die Verlobte des Serienmörders war und mit ihm in die USA flüchtete. Ihre Reise von Wien bis nach Miami wird zum emotionalen Roadtrip zwischen Verführung, Kontrolle und dem Kampf um Selbstbestimmung. Heute spricht sie so offen wie nie zuvor über ihre Beziehung – und ihre Befreiung.“

Mehr zu den Inhalten:

Vienna Killing: Die Unterweger Story (1); Donnerstag, 16. Oktober, 20.15 Uhr, ORF 1, ab 15. Oktober auf ORF ON

Bianca lernt Jack Unterweger zu einer Zeit in einer Bar kennen, als er als Paradebeispiel für gelungene Resozialisierung angesehen wird. In den 1970er Jahren ist er für den Mord an einer jungen Frau zu lebenslanger Haft verurteilt worden und hat im Gefängnis begonnen, eigene Texte zu verfassen. Als sein autobiografischer Roman veröffentlicht und verfilmt wird, machen sich die österreichische Literaturszene und die High Society für ihn stark. Im Mai 1990 wird Jack Unterweger auf Bewährung entlassen. Als sich Morde an Prostituierten häufen, führt er für den ORF zunächst noch Interviews mit Frauen vom Straßenstrich und hochrangigen Polizisten. Schließlich gerät er jedoch ins Visier der Ermittelnden und begibt sich mit Bianca auf die Flucht nach Miami.

Vienna Killing: Die Unterweger Story (2); Donnerstag, 16. Oktober, 21.10 Uhr, ORF 1, ab 15. Oktober auf ORF ON

Jack Unterweger ist seit seiner Flucht in aller Munde. Auch um Bianca entsteht ein Medienrummel. Weil sie von seiner Schuldlosigkeit überzeugt ist, fühlt sie sich nicht in Gefahr. Trotz all ihrer Bemühungen kann sie seine Festnahme durch das FBI in Miami nicht verhindern. Während sie zurück nach Wien gebracht wird, unternimmt Jack alles, um nicht nach Österreich ausgeliefert zu werden. Als wichtige Zeugin wird Bianca auf Schritt und Tritt von den Medien verfolgt. In regelmäßigen Telefonaten hält sie mit Jack Unterweger Kontakt.

Vienna Killing: Die Unterweger Story (3); Donnerstag, 16. Oktober, 22.00 Uhr, ORF 1, ab 15. Oktober auf ORF ON

Jack Unterweger wird nach Österreich überführt und in Graz in Untersuchungshaft genommen. Bianca besucht ihn regelmäßig. Ihr Rückhalt schwindet jedoch, als sie in seiner Wohnung die Akte zu seinem ersten Mord findet. Die Schilderungen des grausamen Mordes öffnen Bianca die Augen. Schließlich sagt sie vor Gericht gegen ihn aus. Der Ausgang des aufsehenerregenden Prozesses bleibt jedoch offen. Bis zum ersten Mal ein DNA-Gutachten vor Gericht zugelassen wird.

„Vienna Killing: Die Unterweger Story“ ist eine Produktion von The Thursday Company GmbH in Koproduktion mit dem ORF.