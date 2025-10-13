40 Jahre BECOM Electronics GmbH – Vier Jahrzehnte voller Innovation und Gemeinschaft

Burgenland/Hochstraß (OTS) -

Die BECOM Electronics GmbH feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 1985 hat sich das Unternehmen von einem regionalen Anbieter zu einem international tätigen Elektronikdienstleister entwickelt. Heute ist BECOM ein Familienbetrieb in zweiter Generation, der Werte wie Vertrauen, Verantwortung und Innovation aktiv lebt.

Der Erfolg des Unternehmens basiert auf Kontinuität, Innovationskraft und einer Unternehmenskultur, die Zusammenarbeit, Verantwortung und Fortschritt in den Mittelpunkt stellt. Besonders die Mitarbeitenden haben diesen Weg mit Engagement, Ideenreichtum und Leidenschaft mitgestaltet.

Im Rahmen des Jubiläums wurden die Teams gemeinsam mit ausgewählten Ehrengästen gefeiert. Insgesamt konnte die Feier knapp über 600 Gäste willkommen heißen. Der Festakt wurde von Sissy Gamauf-Leitner moderiert. Zum Auftakt gaben die Geschäftsführer Johannes und Roman Bock einen Überblick über die Entwicklung von BECOM und einen Ausblick auf zukünftige Ziele. Im Anschluss wurden unter anderem Dkfm. Dr. Harald Schermann (Wirtschaftskammer), Gerhard Michalitsch (Arbeiterkammer) und DI Christian Strasser (Industriellenvereinigung) interviewt. Landesrat Dr. Leonhard Schneemann und Bürgermeister Michael Kefeder richteten ebenfalls Worte an die Gäste.

Den Abschluss des offiziellen Programms gestaltete Senior-Chef Johann Bock. Mit emotionalen Worten des Dankes an alle Beteiligten wurde es im gesamten Festzelt still. Seine Worte wurden mit langanhaltendem Applaus bedacht.

Bei der Feier am Hauptstandort in Hochstraß standen gemeinsames Feiern, das Teilen von Erinnerungen und der Dank an Mitarbeitende im Vordergrund. Auch wenn nicht alle Kolleginnen und Kollegen weltweit vor Ort sein konnten, gilt die Wertschätzung jedem Einzelnen – an jedem Standort, in jedem Bereich.

In den vergangenen 40 Jahren hat sich BECOM kontinuierlich weiterentwickelt – technologisch, organisatorisch und kulturell. Heute steht das Unternehmen für modernste Fertigung, globale Vernetzung und partnerschaftliche Zusammenarbeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Der Anspruch bleibt klar: gemeinsam mit Kunden und Partnern wachsen, Zukunftstechnologien gestalten und gleichzeitig nachhaltig und verantwortungsbewusst handeln. Deshalb investiert BECOM gezielt in Digitalisierung, moderne Produktionsprozesse, internationale Standortentwicklung und praxisnahe Ausbildung.

„Mit Stolz und Dankbarkeit blicken wir auf 40 Jahre zurück – und mit Energie und Begeisterung auf das, was vor uns liegt“, erklärt Johannes Bock. „Wir freuen uns auf alles, was noch kommen wird, und auf die nächsten Schritte in einer vernetzten, dynamischen Branche.“

