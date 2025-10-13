BRZ feiert seine erfolgreichen IT-Lehrlinge

Wien (OTS) -

Das BRZ fördert als eines der größten IT-Unternehmen Österreichs und Marktführer im IT-Bereich des Public Sectors aktiv den Nachwuchs in der Zukunftsbranche IT. Die Teilnahme am Erasmus-Programm ermöglicht engagierten Lehrlingen bei guten Leistungen auch einen Auslandsaufenthalt und somit den internationalen Erfahrungsaustausch.

Erfolgreicher Lehrabschluss bedeutet gute Jobchancen

Das BRZ und das Team der Lehrausbilder:innen im BRZ gratulieren im September vier Lehrlingen, die ihre Ausbildung in den Lehrberufen IT-Systemtechnik und Bürokauffrau erfolgreich abschließen konnten und nun ihre Karriere weiterverfolgen. Vor kurzem starteten auch vier neue Lehrlinge ihre Karriere und Ausbildung in den Lehrberufen IT-Systemtechnik, Medienfachkraft Schwerpunkt Grafik und Print sowie im Einkauf.

„ Eine IT-Lehre bietet eine gute Grundlage für den Eintritt ins Berufsleben. Als Österreichs führender IT-Betrieb im Public Sector bieten wir unseren Lehrlingen nicht nur vom ersten Tag an spannende Herausforderungen sondern auch die Möglichkeit, moderne Technologien und Arbeitsweisen praktisch zu erlernen. Das Angebot, auch Erfahrung im Ausland zu sammeln ist ein weiteres Plus, das unsere Lehrlinge bei entsprechend guten Leistungen gerne in Anspruch nehmen. “, so Daniela Mühlberger-Spicker, Bereichsleiterin Human Resources im BRZ.

Internationale Erfahrung sammeln

Auch der internationale Austausch wird gefördert. So konnte ein BRZ-Lehrling aus dem Lehrberuf Mediengestaltung kürzlich ein Ausbildungsmonat in Bilbao (Spanien) verbringen. Ein IT-Systemtechnik-Lehrling aus Norwegen arbeitet derzeit über das Erasmus-Programm für einige Wochen im BRZ. Auf dem TikTok-Kanal des BRZ können Follower Einblicke in das Austauschprogramm erhalten.

Das BRZ als Top-Lehrbetrieb

Insgesamt absolvieren derzeit 17 Lehrlinge, davon vier Frauen, ihre Ausbildung im BRZ. Aktuell bildet das BRZ Lehrlinge in den folgenden Lehrberufen aus:

5 Lehrlinge im Lehrberuf Applikationsentwicklung-Coding

8 Lehrlinge im Lehrberuf IT-Systemtechnik

1 Lehrling im Lehrberuf Bürokauffrau/-mann

1 Lehrling im Lehrberuf Einkäufer:in

2 Lehrlinge im Lehrberuf Medienfachfrau/-mann

YouTube-Playlist „Lehre im BRZ“

Das BRZ zeigt den Alltag der Lehrlinge sowie spannende Infos zu verschiedenen Lehrberufen auf seinem YouTube-Kanal. Dabei kommen viele Lehrlinge selbst zu Wort und berichten von ihrer Ausbildungszeit im BRZ. Die Playlist ist hier auf YouTube abrufbar: https://bit.ly/LehreYT

Auf TikTok wird ebenso regelmäßig — zum Teil von Lehrlingen selbst produzierter — Content zur Lehre im BRZ veröffentlicht: https://www.tiktok.com/@bundesrechenzentrum/

Über das BRZ

Das BRZ ist das Kompetenzzentrum für die Digitalisierung des Public Sectors in Österreich. Als E-Government-Partner der österreichischen Bundesverwaltung entwickelt und betreibt das BRZ moderne IT-Lösungen und verfügt über eines der größten Rechenzentren des Landes. Das BRZ ist als Marktführer im IT-Bereich des Public Sectors nicht nur ein begehrter Lehrlingsbetrieb, sondern auch eine Top-Ausbildungsadresse für verschiedene IT-relevante Lehrberufe sowie kaufmännische Berufe und den kreativen Beruf Mediengestaltung.