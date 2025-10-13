AVISO: Morgen, Dienstag, 10.00 Uhr – PK Gewessler – Plenarvorschau und Aktuelles

Wien (OTS) -

Die Grünen laden zur Pressekonferenz mit Klubobfrau Leonore Gewessler ein. Themen sind die Schwerpunkte der kommenden Nationalratssitzung sowie aktuelle politische Entwicklungen.

Ort: Presseraum der Grünen, Löwelstraße 12, 1010 Wien, 2. Stock

Zeit: Dienstag, 14.10., 10.00 Uhr

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter presse@gruene.at.

