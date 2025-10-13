Nahost - SPÖ-Bayr: Freude über Waffenstillstand und Freilassung von Geiseln – „Jetzt Chance auf nachhaltigen Frieden nützen“

Wien (OTS) -

SPÖ-Außenpolitiksprecherin Petra Bayr zeigt sich erleichtert über die Freilassung der israelischen Geiseln und die Einigung auf einen Waffenstillstand: „Nach so viel Schmerz, Trauer und Zerstörung gibt es endlich ein Licht der Hoffnung für die Menschen in Israel und Palästina. Die heutige Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln ist ein Tag der Freude. Dieser Tag soll am Beginn stehen eines Prozesses, der zu einem nachhaltigen Frieden führt“, betont Petra Bayr. Jetzt gehe es darum, dass nach dem ersten wichtigen Schritt an einer nachhaltigen Friedenslösung gearbeitet wird. ****

„Es wird in Israel und Gaza sehr lange dauern, die Trauer über die Toten, den Schmerz über die Zerstörungen und die Traumata aufzuarbeiten. Aber konstruktive Verhandlungen sind die einzige Möglichkeit, zu einer friedlichen Lösung zu kommen – und Frieden ist das, was die Menschen in der Region wollen“, so Bayr.

Es brauche jetzt viel Disziplin, um auch die nächsten Verhandlungsschritte erfolgreich abzuschließen. „Der Waffenstillstand darf kein kurzes Innehalten bleiben. Jetzt braucht es Mut, politischen Willen und internationales Engagement, um einen nachhaltigen Friedensprozess einzuleiten. Ziel muss ein sicherer und gerechter Frieden auf Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung sein – mit Würde, Sicherheit und Zukunftsperspektiven für alle Menschen in der Region.“ (Schluss) ah/ff