ÖVP fordert Sicherheitsgipfel bei der Suchthilfe Jedmayer

Die Lage rund um die Drogenberatungseinrichtung Jedmayer eskaliert weiter. Die ÖVP Mariahilf und die ÖVP Rudolfsheim-Fünfhaus fordern nun endlich konkrete Maßnahmen. „Seit Wochen wird ein Sicherheitsgipfel zwischen Polizei und Suchthilfe angekündigt – passiert ist nichts“, kritisieren die ÖVP-Obleute Gerhard Hammerer und Felix Ofner. Der zuständige Drogenkoordinator Ewald Lochner habe trotz mehrfacher Nachfragen bisher keinen Termin genannt. Die Volkspartei drängt darauf, dass der Sicherheitsgipfel noch im Oktober 2025 stattfindet. „Die Anrainerinnen und Anrainer warten nicht länger auf leere Versprechen – sie erwarten Taten“, so Hammerer und Ofner.

„Die Polizei ist rund um die Einrichtung im Dauereinsatz, doch die SPÖ verschließt die Augen vor der Realität: Die Konzentration an einem Standort ist gescheitert“, warnen Hammerer und Ofner. „Es braucht endlich ein Wien-weites Suchthilfekonzept, um den Standort Jedmayer zu entlasten. Eine Einrichtung, ein Grätzel, kann nicht die Drogenprobleme einer ganzen Metropole schultern. Nur wenn wir die Sorgen der Menschen ernst nehmen und entschlossen handeln, können wir Sicherheit und Lebensqualität für Anrainer und Öffi-Benützer zurückbringen“, so Hammerer und Ofner abschließend.

