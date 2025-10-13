  • 13.10.2025, 10:00:34
  • /
  • OTS0049

Finanzverstand: Neue Impulse für Finanzbildung

finanzverstand.at und finanzverstand.de für Jung und Alt

Wien und München (OTS) - 

finanzverstand.at und finanzverstand.de geben Bildungsimpulse für jene, die zum Beispiel Wohnraum finanzieren, Autos leasen, Kapital anlegen, Altersvorsorge betreiben oder Sach- und Personenrisiken abdecken wollen. Denn Anlage-, Finanzierungs- und Versicherungsthemen begleiten den Lebenslauf und prägen den Lebensstandard.

Die Wissensvermittlung erfolgt multimedial und interaktiv. Inhaltliche Basis ist das 60 Finanzthemen umfassende Sachbuch „Finanzbildung“, das vom Bildungsministerium an Schulen verteilt wurde und unter anderem vom AMS und vom BFI eingesetzt wird.

Neu sind Sondereditionen für mitwirkende Partner, die sich um die Inhalte nicht selbst kümmern, jedoch mit Co-Branding (Logo, Text, Bild, Video) präsent sein möchten. Es sind Themenpakete mit 20, 40 oder 60 Finanzthemen vorgesehen.

Die financial education services GmbH in Wien und München ist seit Jahrzehnten mit den Portalen “finanzbildung.at” und “finanzbildung.de” sowie der Marke “Finanzführerschein” für unabhängige und substanzhaltige Finanzbildung bekannt.

Jetzt ansehen:

Rückfragen & Kontakt

financial education services GmbH
Prof. Dr. Gerhard Weibold
Telefon: +43 664 1002000 und +49 160 92069853
E-Mail: gerhard.weibold@finanzbildung.com
Website: https://www.finanzverstand.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright