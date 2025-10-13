FPÖ – Nepp: SPÖ-Ludwig macht Wien immer mehr zum Magneten für ausländische Großfamilien!

Wien (OTS) -

„Der aktuelle Krone-Bericht über eine Familie mit zwölf Kindern, die in Wien von der Mindestsicherung lebt, zeigt auf dramatische Weise, wohin die Politik von SPÖ-Bürgermeister Ludwig geführt hat. Wien ist längst zum Magneten für ausländische Großfamilien und Sozialmigranten aus aller Herren Länder geworden“, so Wiens FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp.

Die betroffene Familie bezieht laut Medienbericht Mindestsicherung, Familienbeihilfe, Mietbeihilfe und zusätzlich Schulstartgeld. „Das sind Tausende Euro monatlich fürs Nichtstun – bezahlt von jenen Wienerinnen und Wienern, die täglich aufstehen, arbeiten und sich ihr Leben trotzdem kaum mehr leisten können. Das ist ein Hohn gegenüber allen Leistungsträgern dieser Stadt“, kritisiert Nepp.

Während arbeitende Familien und Pensionisten immer stärker belastet werden, verteilt die SPÖ weiterhin großzügig Geld an Personen, die nie etwas in unser Sozialsystem eingezahlt haben. „In Wien fließen mittlerweile rund 700 Millionen Euro jährlich Mindestsicherung an Nicht-Österreicher. Wenn Ludwig diesen Irrsinn nicht stoppt, wird Wien bald eine Milliarde Euro pro Jahr für Sozialmigranten ausgeben“, warnt der FPÖ-Landesparteiobmann.

Nepp fordert daher eine sofortige Koppelung der Mindestsicherung an die österreichische Staatsbürgerschaft. „Nur wer Österreicher ist, soll auch Anspruch auf volle Mindestsicherung haben. Alles andere ist eine Einladung an Sozialmigranten, nach Wien zu kommen und sich vom Fleiß der Wienerinnen und Wiener aushalten zu lassen.“

Nepp übt auch heftige Kritik an der schwarz-rot-pinken Bundesregierung. „Es ist ein absoluter Wahnsinn, dass sich diese Koalition mit einer bundeseinheitlichen Regelung bei der Mindestsicherung unendlich Zeit lässt. Besonders die ÖVP ist offenbar nicht in der Lage, sich in dieser Frage durchzusetzen. Dieses Herumlavieren zeigt einmal mehr, dass diese unfähige Bundesregierung auf allen Ebenen völlig versagt“, so Nepp.