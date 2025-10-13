Weltklasse-Jazzpianist Alan Bartuš am 22.10. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

Pianist Alan Bartuš zählt zu den herausragendsten jungen Talenten der europäischen Jazzszene. Am Mittwoch, den 22. Oktober stellt er im ORF RadioKulturhaus erstmals exklusive Kompositionen seines neuen Albums „Deep Roots“ vor. Als Special Guest des Abends begrüßt er Saxofonist Wolfgang Puschnig auf der Bühne.

Alan Bartuš aus Neusiedl am See gilt als einer der zehn besten Pianisten unter 30 weltweit. Mit nur 24 Jahren hat er sich bereits als fixe Größe der Jazzszene etabliert und wurde mehrfach mit renommierten Preisen, unter anderem dem Ö1 Austrian Jazz Prize (2022), ausgezeichnet. Der aus der Slowakei stammende Künstler, aufgewachsen in Österreich, hat sein Studium an der Manhattan School of Music in New York abgeschlossen. Er arbeitete bereits mit Jazz-Legenden wie Jerry Bergonzi, Tim Armacost und Tony Lakatos. Am Mittwoch, den 22. Oktober (ab 19.30 Uhr) präsentiert er im ORF RadioKulturhaus sein neues Album „Deep Roots“, in den neuen Kompositionen verwebt Bartuš Tradition und zeitgenössische Klangwelten. Beim Konzert im Großen Sendesaal wird er von seinem Vater Štefan Bartuš (Kontrabass) und dem Schlagzeuger Michael Ode begleitet. Als Special Guest des Abends ist Wolfgang Puschnig auf dem Saxofon zu erleben. Der Eintritt beträgt EUR 26,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Mehr Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).