Lotto: Kein Sechser, somit Jackpot mit 1,6 Mio. Euro am Mittwoch

Wien (OTS) -

Null, eins, zwei, drei – diese Kombination könnte man als den „Ergebnis-Code“ der Ziehungen vom vergangenen Sonntag bezeichnen. Denn es gab keinen Sechser bei „6 aus 45“, einen Fünfer mit Zusatzzahl, zwei LottoPlus-Sechser und drei Joker.

Kein Sechser beim Basisspiel, das bedeutet Jackpot und damit eine Sechser-Gewinnsumme von rund 1,6 Millionen Euro bei der Ziehung am kommenden Mittwoch.

Den einzigen Fünfer mit Zusatzzahl tippte ein:e Spielteilnehmer:in aus Salzburg, und zwar gleich mit den ersten von fünf Tipps auf einem Normalschein. Dieser Gewinn kam mit knapp 98.000 Euro dem sechsstelligen Bereich schon recht nahe.

LottoPlus

Gleich zwei Spielteilnehmer:innen hatten bei LottoPlus Grund zum Jubeln: Sie erzielten einen Sechser und damit einen Gewinn von jeweils rund 106.700 Euro. Ein Gewinn wurde in Salzburg erzielt, der andere über die Spieleseite win2day, und in beiden Fällen führte der Weg über einen Normalschein zum Erfolg. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um rund 150.000 Euro.

Joker

Wie auch schon am Mittwoch zuvor trugen auch am Sonntag drei Wettscheine die richtige Joker Zahl, und auch diesmal war auf allen drei auch das „Ja“ angekreuzt. Zwei Wiener:innen sowie ein:e Oberösterreicher:in dürfen sich nun über mehr als 65.300 Euro freuen.

Die Ziehung am Mittwoch moderiert Thomas May.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Sonntag, 12. Oktober 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen