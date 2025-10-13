  • 13.10.2025, 09:31:05
FPÖ-Krauss/Tufegdzic : Dank an Wiener Polizei – Fußball darf nicht zum Schauplatz ethnischer Konflikte werden

Wien (OTS) - 

„Das am Samstag stattgefundene Fußballspiel zwischen Serbien und Albanien hat leider auch in Wien zu unschönen Szenen geführt. Es kann nicht sein, dass albanische 'Fans’ serbische Anhänger Anhänger attackieren. Solche Ausschreitungen haben in unserer Stadt keinen Platz“, so der Klubobmann der FPÖ-Wien Maximilian Krauss.

„Mein großer Dank gilt der Wiener Polizei, die mit schnellem und professionellem Einschreiten Schlimmeres verhindert hat. Unsere Beamten sorgen Tag für Tag dafür, dass Wien sicher bleibt. Das verdient Anerkennung“, betont Krauss.

„Fußball soll ein Fest der Freude und des sportlichen Wettbewerbs sein. Rivalitäten gehören auf das Spielfeld, nicht auf Wiens Straßen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Konflikte aus anderen Ländern auf unserem Boden ausgetragen werden“, erklärt LAbg. Ilija Tufegdzic weiter.

„Ich fordere, dass die Angreifer konsequent ausgeforscht und zur Rechenschaft gezogen werden. Wer in Wien randaliert oder gar andere angreift, muss identifiziert, angezeigt und strafrechtlich verfolgt werden - dafür werden wir uns einsetzen“, so Tufegdzic abschließend.

