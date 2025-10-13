  • 13.10.2025, 09:28:36
Wenn die Waschmaschine streikt: Reparieren statt Wegwerfen in Wien

Wien (OTS) - 

In Wien stehen viele Haushalte vor der Frage: Lohnt sich die Reparatur einer defekten Waschmaschine oder ist ein Neukauf sinnvoller? Steigende Preise und das wachsende Umweltbewusstsein machen die Antwort klarer denn je.

Defekte Heizstäbe, verstopfte Schläuche oder elektronische Störungen gehören zu den häufigsten Ursachen für Ausfälle. Fachleute betonen, dass sich viele Geräte mit überschaubarem Aufwand reparieren lassen. Das spart Geld und vermeidet unnötigen Elektroschrott.

Auch der ökologische Aspekt ist entscheidend: Laut Umweltbundesamt verursacht die Produktion einer neuen Waschmaschine rund 200 kg CO₂. Wer also repariert statt ersetzt, trägt aktiv zum Klimaschutz bei.
Ein erfahrener Waschmaschine Reparatur Wien kann in vielen Fällen schnell helfen und die Lebensdauer eines Geräts deutlich verlängern.

Zur Vorbeugung empfehlen Experten regelmäßige Pflege: Flusensieb reinigen, Maschine gelegentlich heiß durchlaufen lassen und Kalkablagerungen vermeiden. Kleine Wartungsmaßnahmen können große Schäden verhindern.

Seit Einführung des österreichischen Reparaturbonus übernehmen Bund und Länder bis zu 50 % der Kosten – ein Anreiz, der bei vielen Wienern bereits auf Resonanz stößt.
Fazit: Wer frühzeitig reagiert und auf Reparatur statt Ersatz setzt, spart Ressourcen, Geld und unterstützt lokale Handwerksbetriebe.

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

