AK-Stangl: „Zu viele Plätze in Altenheimen? Der zuständige Landesrat verweigert Lebensrealitäten“

Linz (OTS) -

Betreuung in Altenheimen soll für den zuständigen Landesrat in Zukunft zur Ausnahme werden. Es gebe dort aktuell 600 Betten zu viel, weil es keinen Bedarf gebe. Darum müsse man verstärkt auf alternative Wohnformen setzen. AK-Präsident Andreas Stangl übt scharfe Kritik. Es braucht vielmehr einen bedarfsgerechten Ausbau.



„ Anscheinend verweigert der Herr Landesrat die demografische Entwicklung, schließlich wird sich in den nächsten zehn Jahren die Anzahl der über 85-jährigen Hochbetagten verdoppeln. Viele, die einen Platz in einem Pflegeheim benötigen, bekommen ihn jetzt nicht und müssen inakzeptable Wartezeiten in Kauf nehmen. Damit der Herr Landesrat den Mangel mitbekommt, will er anscheinend, dass ihm die Angehörigen im Büro kontaktieren “, sagt der AK-Präsident.



Die Aussage des Landesrates sei zudem ein Affront für alle Berufstätigen, die es als pflegende Angehörige ohnehin extrem schwer haben, ihren Beruf mit der Betreuungs- und Pflegetätigkeit zu vereinbaren. „ Offenbar hat der zuständige Landesrat zu wenig Ahnung von den Lebensrealitäten der Angehörigen. Noch mehr Last auf die pflegenden Angehörigen abzuwälzen, ist nicht zu akzeptieren. Für mich ist das aber auch ein Offenbarungseid dafür, dass es in Oberösterreich mangelnde Aktivitäten für eine bessere Versorgung von pflegebedürftigen Menschen von Seiten des Landes gibt “, so Präsident Stangl, der auch die schwarz-blau geführte Landesregierung kritisiert und in die Pflicht nimmt. „ Kein Wunder, dass wir über 1.000 gesperrte Betten haben und sich pflegebedürftige Menschen und Angehörige vielfach in Stich gelassen fühlen. Die Landesregierung will hier anscheinend die Kosten noch stärker Richtung privatfinanzierter 24-Stunden-Betreuung verlagern “, so AK-Präsident Stangl.