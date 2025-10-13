FPÖ – Hauser: „Alle Corona-Impfempfehlungen für die Bevölkerung in den USA auf Empfehlung von ACIP aufgehoben“

Wien (OTS) -

„In den USA ist die nächste Bombe zu den mRNA-COVID-19-Impfungen geplatzt“, erklärte der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser. „Das Beratungsgremium ACIP hat am 19. September 2025 alle allgemeinen Impfempfehlungen für die Bevölkerung aufgehoben. Stattdessen sollen Entscheidungen individuell und in ärztlicher Absprache getroffen werden“, so Hauser.

„In der Sitzung wurden vier zentrale Mechanismen möglicher Impfschäden genannt: Erstens, die Bildung von IgG4-Antikörpern, die das Immunsystem blockieren können. Zweitens, die unkontrollierte Verteilung der mRNA-Impfstoffe im Körper. Drittens, durch Pseudouridin verursachte fehlerhafte Proteinbildung. Und viertens, DNA-Verunreinigungen und SV40, ein potenzieller Krebsverstärker“, führte Hauser aus.

„Die Risiken der mRNA-Plattform sind damit offensichtlich. Die Aufhebung der Impfempfehlung in den USA wird Folgen haben, auch für Europa. Ohne offizielle Empfehlung fehlt der Impfwerbung die Grundlage. Die Entscheidung ist nun das, was sie immer hätte sein müssen. Eine rein persönliche ohne Druck, ohne Zwang und ohne Propaganda“, sagte Hauser.

„Während in den USA ein Umdenken stattfindet, schweigen die EU und ihre Medien. Ich habe daher eine parlamentarische Anfrage eingebracht. Die EU-Kommission muss erklären, wie sie zu den vom ACIP dargestellten Mechanismen steht und ob sie trotz der bekannten Risiken weiterhin an der Impfempfehlung ab sechs Monaten festhält“, so Hauser weiter.

„Ich freue mich, kommende Woche Dr. Robert W. Malone, ein Mitglied des ACIP, im EU-Parlament begrüßen zu dürfen. Es ist höchste Zeit, dass auch in Europa offen über die Risiken gesprochen wird“, betonte Hauser.