FPÖ – Schnedlitz: „Die Bundesregierung kündigt nur den Start von Verhandlungen an, während die nächste Familie 9.000 Euro kassiert!“

Wien (OTS) -

Als „beeindruckende Leistung im Bereich der Armutszuwanderung“ kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz die neuesten Zahlen aus der Wiener Sozialhilfe. Der Fall einer Zwölf-Kinder-Familie im Sozialsystem sei die „logische Krönung einer Politik, die jeden Anreiz zur Arbeit systematisch vernichtet. Hier steht aber nicht nur die Wiener Asylindustrie in der Kritik, sondern genauso die schwarz-rot-pinke Verlierer-Ampel, die entweder unfähig oder unwillig ist, unser Sozialsystem zu schützen.“

„Man muss der Bundesregierung, aber auch der Wiener Stadtregierung fast gratulieren: Sie hat ein System perfektioniert, das Leistung bestraft und Zuwanderung zur lukrativsten Einnahmequelle macht – vorausgesetzt, man hat noch nie in dieses System eingezahlt. Die Botschaft ist ja wunderbar einfach: Kommt nach Österreich, bekommt viele Kinder, und der Steuerzahler finanziert euch ein Leben, von dem er selbst nur träumen kann – und euren Nachkommen natürlich auch,“ so Schnedlitz.

Unglaublich sei für Schnedlitz die Herangehensweise der schwarz-rot-pinken Verlierer-Ampel, die das Problem bis 2027 „evaluieren“ wolle. „Wahrscheinlich braucht man eine hochdotierte Expertengruppe und mehrere Studien, um festzustellen, dass Wasser nass ist und das hemmungslose Verschenken von Geld zu noch mehr Nachfrage führt. Diese bewusste Untätigkeit ist keine Unfähigkeit – das ist ein vorsätzlicher Anschlag auf die finanzielle Stabilität unseres Landes und auf den sozialen Frieden.“

„Die Lösung ist so simpel, dass sie für die Systemparteien offenbar zu kompliziert ist – nämlich ein sofortiger Zuzugsstopp in die soziale Hängematte. Es kann nicht sein, dass wir ein Land sind, in dem der Fleißige der Dumme ist und derjenige, der das System am besten ausnutzt, der König ist. Aber genau dieses Königreich des Sozialmissbrauchs bauen ÖVP, SPÖ und NEOS gerade auf. Es braucht einen Volkskanzler Herbert Kickl, der diesen organisierten Wahnsinn beendet und wieder eine Politik für jene macht, die diesen Laden hier am Laufen halten – und nicht für jene, die ihn plündern!“