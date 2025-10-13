Quivo und GWC starten strategische Partnerschaft für E-Commerce-Fulfillment in den Golfstaaten

Wien/Doha (OTS) -

Das europäische Technologie- und Logistik-Scale-up Quivo und GWC, der führende Logistikdienstleister in der Region Naher Osten und Nordafrika, bündeln ihre Kräfte, um der wachsenden Nachfrage nach professionellem E-Commerce-Fulfillment in den Golfstaaten gerecht zu werden. Die Partnerschaft, die durch eine Beteiligung von 5,2 Mio. Euro seitens GWC besiegelt wurde, markiert den Beginn einer gemeinsamen Expansion in die Märkte von Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Saudi-Arabien.

Das erste GWC-Lagerhaus in Katar operiert bereits mit Quivo-Software, weitere Standorte in Dubai und Saudi-Arabien sollen in den kommenden Monaten folgen. „Mit GWC haben wir den idealen Partner gefunden, um unser Fulfillment-Know-how in eine der dynamischsten Regionen der Welt zu bringen“, sagt Georg Weiß, Co-Founder und CEO von Quivo. Sein Mitgründer und CEO Christoph Glatzl ergänzt: „Gemeinsam erweitern wir ein Netzwerk, das internationalen Marken nicht nur den Eintritt in die Golfstaaten erleichtert, sondern auch eine nahtlose Expansion innerhalb der GCC-Staaten ermöglicht und ihnen erstmals echten Zugang zu einem rasant wachsenden Markt mit Millionen digitalaffiner Konsumentinnen und Konsumenten verschafft.“

Markt mit hohem Wachstumspotenzial

Der E-Commerce-Markt in den Golfstaaten, die Mitglieder des Gulf Cooperation Council (GCC) sind, boomt und soll sich bis 2029 nahezu verdoppeln und ein Volumen von rund 47 Milliarden US-Dollar erreichen. In Saudi-Arabien soll der Markt von 10 Mrd. US-Dollar (2022) auf 23 Mrd. US-Dollar (2027) anwachsen, in den VAE von 12,3 auf 17,2 Mrd. US-Dollar und in Katar von 1,8 auf 3,5 Mrd. US-Dollar, wie der Seamless GCC Market Report 2024 zeigt. Mit einer Internetdurchdringung von über 99 Prozent und einer jungen, digital orientierten Bevölkerung bieten die GCC-Märkte ideale Bedingungen für die Expansion.

Kunden beider Unternehmen profitieren von der Partnerschaft

Quivo bringt in die Partnerschaft seine bewährte Software- und Prozess-Expertise im E-Commerce-Fulfillment ein. Mit einem eigenen Netzwerk von sechs Lagerhäusern in Österreich, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA betreibt Quivo bereits eine skalierbare Infrastruktur, die internationale Marken in ihrem Wachstum unterstützt. Ein Beispiel ist der Haustier-Tracker-Anbieter Tractive, der sein Geschäft mithilfe der Quivo-Strukturen erfolgreich von der EU nach Großbritannien und die USA skalieren konnte. GWC wiederum öffnet als Logistikmarktführer in Katar die Türen zur Region und ergänzt die strategische Partnerschaft mit seiner umfassenden Infrastruktur und Marktkenntnis.

„E-Commerce ist einer der am schnellsten wachsenden Wirtschaftszweige in der GCC-Region“, betont Matthew Kearns, Acting Group CEO von GWC. „Als regionaler Marktführer erweitern wir unser Angebot kontinuierlich. Mit Quivo an unserer Seite bieten wir unseren Kunden nun eine vollständig integrierte Fulfillment-Lösung – von der Lagerung über die Abwicklung bis hin zur Lieferung.“

Für Quivo bedeutet die Zusammenarbeit Zugang zu einem neuen Wachstumsmarkt und frisches Kapital für die Weiterentwicklung seiner Produkte. GWC erweitert sein Portfolio um den stark nachgefragten E-Commerce-Fulfillment-Service und erhält leichteren Zugang zum europäischen Markt. Kunden beider Unternehmen profitieren, da sie ihre Produkte künftig nahtlos zwischen Europa, den USA und dem Mittleren Osten skalieren können.

Weitere Pressefotos stehen hier zum Download bereit.