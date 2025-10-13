  • 13.10.2025, 09:00:41
  • /
  • OTS0020

IV zu Seniorenrat-Sitzung: Sichere Pensionen nur mit weiteren Pensionsreformen

IV: Altersgrenzen anheben, Frühpensionen einschränken, zeitgemäße Seniorendefinition

Wien (OTS) - 

Österreichs Pensionssystem ist nicht nachhaltig, der staatliche Zuschussbedarf steigt massiv. Die wiederholt geäußerte Zielsetzung der Politik, das geringe faktische Pensionsantrittsalter in Österreich zu erhöhen ist richtig, hierfür braucht es aber auch die konkret wirksamen Reformmaßnahmen im Pensionssystem. „Ein demografiefittes Pensionssystem muss die gestiegene Lebenserwartung abbilden, Altersgrenzen anheben und Frühpensionen gesetzlich einschränken. Auch ein Seniorengesetz, das Frauen ab 55 und Männer ab 60 automatisch als Senioren qualifiziert, ist nicht mehr zeitgemäß“, hält Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), anlässlich der heutigen Vollversammlung des Seniorenrates fest.

Der jüngst beschlossene Schritt bei der Korridorpension ist positiv, ab nicht ausreichend. Die Pensionskommission hat bereits vor Jahren festgehalten, dass das Zugangsalter bei den Alterspensionen mehr oder minder von den gesetzlichen Regelungen abhängt, genauer gesagt von den im Gesetz vorgegebenen Altersgrenzen für die normale und die jeweiligen vorzeitigen Alterspensionen. Die OECD empfiehlt Österreich Reformen im Pensionssystem wie die Vermeidung vorzeitiger Pensionierungen sowie wirksame Mechanismen zur Sicherstellung der Nachhaltigkeit.

Seit Jahren belegen Aussagen von Expertinnen und Experten von OECD, WIFO, IHS, EcoAustria, Fiskalrat oder Rechnungshof und Gutachten der Alterssicherungskommission mangelnde Nachhaltigkeit und strukturellen Reformbedarf im österreichischen Pensionssystem. „Der Handlungsbedarf für Reformen im Pensionssystem wird immer drängender, der massiv steigende Zuschussbedarf aus dem Budget gefährdet zunehmend notwendige Zukunftsinvestitionen. Es ist entscheidend, hier ehrlich Verantwortung zu übernehmen, um das Pensionssystem wieder nachhaltig finanzierbar zu machen“, so Neumayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer
Pressesprecherin
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: marlena.mayer@iv.at
Website: https://iv.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright