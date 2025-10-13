Bela Barenyi Preis 2025: Feierliche Verleihung an Prof.KR Ing.Siegfrid Wolf

wien (OTS) -

Die Arbeitsgemeinschaft für Motorveteranen ( AMV ) gibt den diesjährigen Preisträger des renommierten Bela Barenyi Preises bekannt: Herr Prof.KR Siegfried Wolf, Unternehmer und Manager, wird am 14. November 2025 mit der Auszeichnung geehrt.

Laudator ist Bundeskanzler a.D Dr. Wolfgang Schüssel.

Der Preis, benannt nach dem wegweisenden Sicherheits-Pionier Bele Barenyi ( Erfinder der Knautschzone, der Sicherheitslenksäule und weiterer über 2500 Patenten ), würdigt Persönlichkeiten, die durch ihre unternehmerische Leistung, Innovation und Weitsicht maßgeblich zur Weiterentwicklung der Automobil-Industrie beitragen und sich zugleich um die historischen Kraftfahrzeuge verdient machen.

Die AMV, vertreten durch ihren Präsidenten, Herrn Ottokar Pessl, freut sich einen der einflussreichsten Manager der österreichischen Automobilbranche auszuzeichnen.

Mit der Verleihung an Prof.KR Ung. Siegfried Wolf reiht sich dieser in die Riege herausragender Persönlichkeiten ein. zu den jüngsten von bisher 19 Preisträgern zählen:

2024 Franz Wurz ( Rallycross-Europameister, Fahrsicherheitspionier )

2023 Dieter Quester ( Rennfahrer-Legende )

2022 Arturo Merzario ( Formel 1- und Sportwagenpilot, Lebensretter von Niki Lauda )

2021 Wolfgang Ulrich ( Ehemaliger Motorsportchef von Audi )

Die feierliche Preisverleihung findet am 14.November 2025 in den Hallen der Steyer Automotive, Schönauerstraße 5, 4400 Steyr, statt.

Einlass 17 Uhr 30, Beginn der Zeremonie 18 Uhr

Bitte unbedingte AKKREDITIERUNG erforderlich da Zugangskontrolle ins Werksgelände.

Rückfragehinweis & Akkreditierung für die Medien:

Gernot Rumpold ( AMV-Öffentlichkeitsarbeit )

0664/4658855

gernot@rumpold.eu