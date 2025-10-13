Einladung: 40 Jahre CONTRAST – Jubiläumsfeier im Wiener Justizpalast

Wien/St. Pölten/Eisenstadt (OTS) -

Der Verein CONTRAST lädt am 23. Oktober 2025 ab 17:30 Uhr zur Jubiläumsfeier in den Justizpalast, Schmerlingplatz 10, 1010 Wien. Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Journalist:innen und geladene Vertreter:innen aus den Bereichen Bildung, Soziales, Medizin und Politik. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung spezialisierter Frühförderung für Kinder mit Sehbeeinträchtigung und deren Familien.

„Frühförderung ist der erste Schritt zu Teilhabe und Inklusion. Wir möchten diesen Abend nutzen, um auf vier Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit zurückzublicken – und in die Zukunft zu schauen“, so Obfrau Hildegard Mayer.

Programm (Auszug):

17:30 Empfang

18:15 Begrüßung

18:30 „CONTRAST erleben“ – Einblicke in die Arbeit des Vereins

18:50 Podiumsdiskussion

19:30 Flying Dinner und anschließende Performance „Groove Crew“

Akkreditierung bis 23. Oktober 2025 unter 40Jahre@contrast.or.at

