  • 13.10.2025, 09:00:36
  • /
  • OTS0018

Einladung: 40 Jahre CONTRAST – Jubiläumsfeier im Wiener Justizpalast

Der Verein CONTRAST begleitet seit 40 Jahren blinde, sehbehinderte und mehrfachbehindert-sehgeschädigte Kinder und ihre Familien im Auftrag der Landesregierungen Wien, NÖ und Bgld.

Wien/St. Pölten/Eisenstadt (OTS) - 

Der Verein CONTRAST lädt am 23. Oktober 2025 ab 17:30 Uhr zur Jubiläumsfeier in den Justizpalast, Schmerlingplatz 10, 1010 Wien. Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Journalist:innen und geladene Vertreter:innen aus den Bereichen Bildung, Soziales, Medizin und Politik. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung spezialisierter Frühförderung für Kinder mit Sehbeeinträchtigung und deren Familien.

„Frühförderung ist der erste Schritt zu Teilhabe und Inklusion. Wir möchten diesen Abend nutzen, um auf vier Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit zurückzublicken – und in die Zukunft zu schauen“, so Obfrau Hildegard Mayer.

Programm (Auszug):

17:30 Empfang

18:15 Begrüßung

18:30 „CONTRAST erleben“ – Einblicke in die Arbeit des Vereins

18:50 Podiumsdiskussion

19:30 Flying Dinner und anschließende Performance „Groove Crew“

Akkreditierung bis 23. Oktober 2025 unter 40Jahre@contrast.or.at
Weitere Infos

40 Jahre CONTRAST – Jubiläumsfeier im Wiener Justizpalast

Datum: 23.10.2025, 17:30 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Justizcafé I Justizpalast
Schmerlingplatz 10
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Contrast I Ursula Siegfried
40Jahre@contrast.or.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright