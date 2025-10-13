- 13.10.2025, 09:00:36
- /
- OTS0018
Einladung: 40 Jahre CONTRAST – Jubiläumsfeier im Wiener Justizpalast
Der Verein CONTRAST begleitet seit 40 Jahren blinde, sehbehinderte und mehrfachbehindert-sehgeschädigte Kinder und ihre Familien im Auftrag der Landesregierungen Wien, NÖ und Bgld.
Der Verein CONTRAST lädt am 23. Oktober 2025 ab 17:30 Uhr zur Jubiläumsfeier in den Justizpalast, Schmerlingplatz 10, 1010 Wien. Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Journalist:innen und geladene Vertreter:innen aus den Bereichen Bildung, Soziales, Medizin und Politik. Im Mittelpunkt steht die Bedeutung spezialisierter Frühförderung für Kinder mit Sehbeeinträchtigung und deren Familien.
„Frühförderung ist der erste Schritt zu Teilhabe und Inklusion. Wir möchten diesen Abend nutzen, um auf vier Jahrzehnte erfolgreicher Arbeit zurückzublicken – und in die Zukunft zu schauen“, so Obfrau Hildegard Mayer.
Programm (Auszug):
17:30 Empfang
18:15 Begrüßung
18:30 „CONTRAST erleben“ – Einblicke in die Arbeit des Vereins
18:50 Podiumsdiskussion
19:30 Flying Dinner und anschließende Performance „Groove Crew“
Akkreditierung bis 23. Oktober 2025 unter 40Jahre@contrast.or.at
Weitere Infos
40 Jahre CONTRAST – Jubiläumsfeier im Wiener Justizpalast
Datum: 23.10.2025, 17:30 Uhr
Art: Gesellschaft
Ort: Justizcafé I Justizpalast
Schmerlingplatz 10
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Contrast I Ursula Siegfried
40Jahre@contrast.or.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF