Reminder: Einladung zum Pressegespräch: „Forschung verstehen. Innovation ermöglichen.“
Klinisch-pharmazeutische Forschung ist die Voraussetzung für medizinischen Fortschritt. Als integraler Teil eines 360°-Gesundheitsverständnisses bringt sie durch strategische Allianzen zwischen Wissenschaft, Industrie und Versorgung echte Innovationen hervor.
Im Rahmen einer aktuellen Marktforschung (Spectra-Erhebung August 2025, n=1.000) hat MSD-Österreich erstmals die Wahrnehmung klinisch-pharmazeutischer Forschung in der österreichischen Bevölkerung systematisch erhoben. Die Ergebnisse dieser Befragung werden beim Pressegespräch vorgestellt und gemeinsam mit Expert:innen aus Wissenschaft, Industrie und Patient:innenvertretung eingeordnet und diskutiert.
Es informieren Sie:
(in alphabetischer Reihenfolge)
DI Thomas DERNTL | Obmann Multiples Myelom Selbsthilfe, Vorstand Allianz onkologischer Patient:innenorganisationen
Matthias GRONAU, MA | Senior Researcher Spectra Marktforschung
Dipl. rer. nat. Nicole SCHLAUTMANN, MBA | Geschäftsführerin MSD Österreich
Prof. DDr. Shahrokh F. SHARIAT | Professor and Chairman of the Department of Urology, Head of Comprehensive Cancer Center at Medizinische Universität Wien
Univ.-Prof.in Dr.in Freyja-Maria SMOLLE-JÜTTNER | Präsidentin der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), Leiterin der Klinischen Abteilung für Thorax- und hyperbare Chirurgie an der Medizinischen Universität Graz
Rahmendaten:
- Datum: Donnerstag, 16.10.2025
- Uhrzeit: 09:00 Uhr
- Ort: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien
- Streaming Link: https://events.streaming.at/msd-20251016
- Veranstalter: MSD Österreich in Kooperation mit Partnern aus Forschung und Patient:innenvertretung
Anmeldungen erbeten unter: presse@finefacts.at
Pressekonferenz „Forschung verstehen. Innovation ermöglichen.“
Rückfragen & Kontakt
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H
Markus Stickler, BA MA
Telefon: +43 664 81 86 137
E-Mail: markus.stickler@msd.com
Website: https://www.msd.at/de/msd-in-oesterreich/
