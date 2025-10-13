  • 13.10.2025, 08:30:34
  • /
  • OTS0012

Reminder: Einladung zum Pressegespräch: „Forschung verstehen. Innovation ermöglichen.“

Wien (OTS) - 

Klinisch-pharmazeutische Forschung ist die Voraussetzung für medizinischen Fortschritt. Als integraler Teil eines 360°-Gesundheitsverständnisses bringt sie durch strategische Allianzen zwischen Wissenschaft, Industrie und Versorgung echte Innovationen hervor.

Im Rahmen einer aktuellen Marktforschung (Spectra-Erhebung August 2025, n=1.000) hat MSD-Österreich erstmals die Wahrnehmung klinisch-pharmazeutischer Forschung in der österreichischen Bevölkerung systematisch erhoben. Die Ergebnisse dieser Befragung werden beim Pressegespräch vorgestellt und gemeinsam mit Expert:innen aus Wissenschaft, Industrie und Patient:innenvertretung eingeordnet und diskutiert.

Es informieren Sie:
(in alphabetischer Reihenfolge)

  • DI Thomas DERNTL | Obmann Multiples Myelom Selbsthilfe, Vorstand Allianz onkologischer Patient:innenorganisationen

  • Matthias GRONAU, MA | Senior Researcher Spectra Marktforschung

  • Dipl. rer. nat. Nicole SCHLAUTMANN, MBA | Geschäftsführerin MSD Österreich

  • Prof. DDr. Shahrokh F. SHARIAT | Professor and Chairman of the Department of Urology, Head of Comprehensive Cancer Center at Medizinische Universität Wien

  • Univ.-Prof.in Dr.in Freyja-Maria SMOLLE-JÜTTNER | Präsidentin der Ludwig Boltzmann Gesellschaft (LBG), Leiterin der Klinischen Abteilung für Thorax- und hyperbare Chirurgie an der Medizinischen Universität Graz

Rahmendaten:

  • Datum: Donnerstag, 16.10.2025
  • Uhrzeit: 09:00 Uhr
  • Ort: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien
  • Streaming Link: https://events.streaming.at/msd-20251016
  • Veranstalter: MSD Österreich in Kooperation mit Partnern aus Forschung und Patient:innenvertretung

Anmeldungen erbeten unter: presse@finefacts.at

Pressekonferenz „Forschung verstehen. Innovation ermöglichen.“

Im Rahmen einer aktuellen Marktforschung (Spectra-Erhebung August 2025, n=1.000) hat MSD-Österreich erstmals die Wahrnehmung klinisch-pharmazeutischer Forschung in der österreichischen Bevölkerung systematisch erhoben. Die Ergebnisse dieser Befragung werden beim Pressegespräch vorgestellt und gemeinsam mit Expert:innen aus Wissenschaft, Industrie und Patient:innenvertretung eingeordnet und diskutiert. Anmeldungen erbeten unter: presse@finefacts.at

Datum: 16.10.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: APA Pressezentrum
Laimgrubengasse 10
1060 Wien

Rückfragen & Kontakt

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H
Markus Stickler, BA MA
Telefon: +43 664 81 86 137
E-Mail: markus.stickler@msd.com
Website: https://www.msd.at/de/msd-in-oesterreich/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MSD

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright