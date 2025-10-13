- 13.10.2025, 08:30:33
- /
- OTS0011
Reminder 14.10.: Arbeitskräftemangel? Die Lösung lebt längst in Wien! - Mediengespräch Luger, Miloradović, Rieder zur Jobmesse PERSPEKTIVE
Bessere Arbeitsmarktchancen sichern Fachkräfte, entlasten das Sozialbudget, stärken Wirtschaft und Menschen.
Bei der Pressekonferenz zur Jobmesse PERSPEKTIVE 2025 zeigen wir
- persönliche Geschichten hinter den Arbeitsmarktzahlen
- wie Soziale Unternehmen, AMS Wien und waff Arbeitsuchende in Zukunftsjobs bringen
- dass jene Menschen, die es derzeit am Arbeitsmarkt schwer haben, eine wertvolle Ressource sind
- dass Integration die klügste Standortpolitik ist
Dienstag, 14. Oktober 2025 um 9 Uhr
MAK – Museum für angewandte Kunst, Eingang Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien
Ihre Gesprächspartner:innen:
- Katharina Luger (stv. Geschäftsführerin AMS Wien)
- Marko Miloradović (Geschäftsführer waff)
- Regina Rieder (Vorsitzende arbeit plus Wien)
- erfolgreiche Testimonials aus arbeitsmarktpolitischen Projekten
Im Anschluss Möglichkeit zu individuellen Interviews und dem gemeinsamen Besuch der Messestände.
Auf der Jobmesse PERSPEKTIVE 2025 können (langzeit-)beschäftigungslose Menschen von 9.30 bis 16.30 Uhr die Wiener Sozialen Unternehmen kennenlernen und sich direkt bewerben. In befristeten Dienstverhältnissen können sie bereits vorhandene Kenntnisse auffrischen, Neues erlernen und werden fit gemacht für die Arbeitsaufnahme in Betrieben, die dringend Arbeitskräfte suchen. Hunderte Jobs in den unterschiedlichsten Branchen stehen zur Auswahl. Darüber hinaus gibt es Qualifizierungs- und Beratungsangebote sowie gratis Bewerbungsfotos und Lebenslaufchecks durch Expert:innen. Veranstalter der Jobmesse ist arbeit plus Wien in Kooperation mit AMS Wien und waff.
Rückfragen & Kontakt
arbeit plus Wien
Mag.a Eva Schober
Telefon: Tel. 01-720 38 80-15
E-Mail: e.schober@arbeitplus-wien.at
Website: https://www.arbeitplus-wien.at
