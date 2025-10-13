Reminder 14.10.: Arbeitskräftemangel? Die Lösung lebt längst in Wien! - Mediengespräch Luger, Miloradović, Rieder zur Jobmesse PERSPEKTIVE

Wien (OTS) -

Bei der Pressekonferenz zur Jobmesse PERSPEKTIVE 2025 zeigen wir

persönliche Geschichten hinter den Arbeitsmarktzahlen

wie Soziale Unternehmen, AMS Wien und waff Arbeitsuchende in Zukunftsjobs bringen

dass jene Menschen, die es derzeit am Arbeitsmarkt schwer haben, eine wertvolle Ressource sind

dass Integration die klügste Standortpolitik ist

Dienstag, 14. Oktober 2025 um 9 Uhr

MAK – Museum für angewandte Kunst, Eingang Weiskirchnerstraße 3, 1010 Wien

Ihre Gesprächspartner:innen:

Katharina Luger (stv. Geschäftsführerin AMS Wien)

Marko Miloradović (Geschäftsführer waff)

Regina Rieder (Vorsitzende arbeit plus Wien)

erfolgreiche Testimonials aus arbeitsmarktpolitischen Projekten

Im Anschluss Möglichkeit zu individuellen Interviews und dem gemeinsamen Besuch der Messestände.

Auf der Jobmesse PERSPEKTIVE 2025 können (langzeit-)beschäftigungslose Menschen von 9.30 bis 16.30 Uhr die Wiener Sozialen Unternehmen kennenlernen und sich direkt bewerben. In befristeten Dienstverhältnissen können sie bereits vorhandene Kenntnisse auffrischen, Neues erlernen und werden fit gemacht für die Arbeitsaufnahme in Betrieben, die dringend Arbeitskräfte suchen. Hunderte Jobs in den unterschiedlichsten Branchen stehen zur Auswahl. Darüber hinaus gibt es Qualifizierungs- und Beratungsangebote sowie gratis Bewerbungsfotos und Lebenslaufchecks durch Expert:innen. Veranstalter der Jobmesse ist arbeit plus Wien in Kooperation mit AMS Wien und waff.