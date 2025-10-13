SOFTCOM gewinnt den HERMES WIRTSCHAFTSPREIS 2025

Wien (OTS) -

Wien (OTS) – Die Softcom Consulting GmbH wurde mit dem Hermes Wirtschaftspreis 2025 ausgezeichnet – einer der renommiertesten Preise der österreichischen Wirtschaft. Die Verleihung fand im Rahmen der Hermes Gala in der Wiener Hofburg statt und würdigt herausragende Unternehmen, die durch Innovationskraft, Wachstum und nachhaltige Unternehmensführung überzeugen.

„Wir jammern nicht über Rahmenbedingungen – wir schaffen Ergebnisse. Dieser Preis zeigt, was möglich ist, wenn man aufhört, nur zu reden, und einfach macht. Mein größter Dank und meine Wertschätzung gelten meinem Team – es beweist jeden Tag, dass Leidenschaft stärker ist als jede Ausrede.“

Softcom zählt zu den führenden IT-Dienstleistern des Landes, mit Schwerpunkt auf Digitalisierung und IT-Services für öffentliche Auftraggeber und Großunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von 63 Millionen Euro.

Der Hermes Wirtschaftspreis wird jährlich vom Kurier, dem Wirtschaftsministerium und der Industriellenvereinigung vergeben. Er gilt als „Oscar der österreichischen Wirtschaft“ und ehrt Spitzenleistungen in den Kategorien Digitalisierung, Internationalisierung, Forschung & Entwicklung, Frauen in Führungspositionen und Nachhaltigkeit.

Softcom ist ein österreichisches IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Wien und Standorten in ganz Österreich. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor bei der Umsetzung komplexer Digitalisierungsprojekte – von der Strategie über die Softwareentwicklung bis zum Betrieb.



