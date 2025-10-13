  • 13.10.2025, 08:04:33
Biosimilarsverband Österreich (BiVÖ) warnt vor hohen Kosten durch das Auslaufen der erfolgreichen Biosimilars-Regelung

Einladung zum Pressegespräch des Biosimilarsverband Österreich

Wien (OTS) - 

Biosimilars* sichern Versorgung und entlasten das Gesundheitssystem – Politik muss Preisregelung fortsetzen

Biosimilarsverband Österreich (BiVÖ) warnt vor hohen Kosten durch das Auslaufen der erfolgreichen Biosimilars-Regelung

Seit 2017 sorgt die Biosimilars-Regelung für planbare Preise, Wettbewerb und frühzeitige Markteintritte neuer Präparate. Die Ergebnisse von zwei rezenten Marktanalysen untermauern die Bedeutung der Biosimilars-Preisregelung für ein enormes Einsparungspotential am österreichischen Gesundheitsmarkt. Trotz dieser eindeutigen Analysen droht mit Ende 2025 erneut ein Auslaufen der bewährten Biosimilars-Preisregelung – ein Schritt, der gravierende Folgen für das Gesundheitssystem hätte.

Der Biosimilarsverband Österreich (BiVÖ) lädt daher zum Pressegespräch, um die Ergebnisse der beiden Studien vorzustellen und die konkreten Folgen eines Auslaufens der bewährten Biosimilars-Preisregelung für Gesundheitssystem und Patientinnen und Patienten zu erklären.

  • Termin: Donnerstag, 16. Oktober 2025

  • Uhrzeit: 09.30 (Dauer ca. 1h)

  • Ort: Salon Mezzanin, Volksgartenstraße 5/2, 1010 Wien

Referent:innen am Podium:

  • Dr. Sabine Möritz-Kaisergruber, Präsidentin des Biosimilarsverband Österreichs und Geschäftsführerin von Astro-Pharma GmbH

  • Beatrix Linke, Geschäftsführerin IQVIA Austria

  • Dr. Evelyn Walter, Geschäftsführerin IPF – Institut für Pharmaökonomische Forschung

  • Prim. Univ.-Prof. Dr. Gerald Ohrenberger, MSc., Facharzt für Innere Medizin, langjähriger ärztlicher Direktor Haus der Barmherzigkeit, Betreiber einer Kassen-Gruppenpraxis in Wiener Neustadt

Moderation:

  • Dr. Wolfgang Andiel, Vorstand Biosimilarsverband Österreich, Lead Public Affairs Sandoz Austria


Das Pressegespräch wird gleichzeitig als Präsenzveranstaltung und als Live-Stream stattfinden. Anmeldungen mit Nennung für Präsenz oder Stream bitte unter:
thomas.braunstorfer@publichealth.at
Bei Anmeldung für den Live-Stream wird Ihnen am Tag vor dem Pressegespräch der Teilnahme-Link zugesandt.

*): Biosimilars sind hochwertige Nachfolgeprodukte für Biologika

Biosimilarsverband Österreich (BiVÖ) warnt vor hohen Kosten durch das Auslaufen der erfolgreichen Biosimilars-Regelung

Datum: 16.10.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Salon Mezzanin
Volksgartenstraße 5/2
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Public Health PR GmbH
Thomas Braunstorfer
Telefon: 069919258677
E-Mail: thomas.braunstorfer@publichealth.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

