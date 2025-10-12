„A Breath of Nature“ – WOMAN Kunst der Balance erstmals in Kärnten

Ossiach (OTS) -

Unter dem Motto „A Breath of Nature“ wurde das Stift Ossiach am Samstag zum Schauplatz eines neuen Event-Highlights: Erstmals fand das renommierte WOMAN Balance Event „Kunst der Balance“ in Kärnten statt. In Kooperation mit der Kärnten Werbung und der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See gelang es, das erfolgreiche Wiener Format in ein außergewöhnliches Natursetting zu bringen – und Kärnten eindrucksvoll als Ort für Regeneration, Entschleunigung und Balance zu präsentieren.

Bei der komplett ausverkauften Veranstaltung erlebten über 400 Teilnehmer:innen im historischen Ambiente des Stifts einen Tag voller Inspiration, Achtsamkeit und neuer Perspektiven rund um körperliches, seelisches und geistiges Wohlbefinden. Durch den Tag führten ORF-Moderatorin Eva Pölzl und WOMAN Balance-Chefredakteurin Kristin Pelzl-Scheruga.

Ein Höhepunkt war der Auftritt von Gemma Styles, britische Podcasterin, Autorin, Mental-Health-Aktivistin und Schwester von Popstar Harry Styles, die in ihrem Talk über ihre späte ADHS-Diagnose und Selbstfürsorge im digitalen Zeitalter sprach. Auch Lars Amend und Lizz Görgl begeisterten mit inspirierenden Impulsen zu persönlichem Wachstum und mentaler Stärke. Ergänzt wurde das Programm durch Workshops, Achtsamkeitssessions und den Walk of Brands, bei dem regionale Betriebe und internationale Partner ihre Angebote rund um Wohlbefinden und Nachhaltigkeit präsentierten.

Bereits am Vortag, dem 10. Oktober, fand – passend zum World Mental Health Day – in der Stiftsschmiede Ossiach der B2B-Kick-off zur Initiative „Auszeit auf Kärntnerisch“ statt, mit der Kärnten als Ganzjahresdestination für achtsamen, nachhaltigen Tourismus positioniert wird. Tagsüber konnten die Teilnehmer:innen in Workshops zu Themen wie Kaltbaden, heilsames Wandern und Waldbaden neue Impulse für achtsame Erholung gewinnen. Am Abend trafen sich touristische Partner:innen, Vortragende und Branchenvertreter:innen, um sich über Achtsamkeit, Resilienz und nachhaltige Erholung auszutauschen. Für Inspiration sorgte Barbara Wiegele, Waldtherapieführerin und Naturcoach, mit ihrem Vortrag „Wie Natur wirkt“. Ex-Sportprofi Felix Gottwald wiederum rief in seinem Talk dazu auf, auf das „Echte“ zu setzen.

„Mit der ‚Auszeit auf kärntnerisch‘ positionieren wir Kärnten gezielt als Ort für Regeneration, Entschleunigung und Achtsamkeit – weit über klassische Urlaubsthemen hinaus. Dass mit Gemma Styles und Lars Amend gleich zwei internationale Stars für die erste Kärntner Ausgabe des WOMAN Balance Events gewonnen werden konnten, ist ein großartiges Signal. Es zeigt, dass Kärnten mit dieser Haltung auch international neue Zielgruppen ansprechen und die Nachsaison attraktiv beleben kann“, so Kärnten Werbung Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner.

Kerstin Gruber, Director of Operations B2C bei WOMAN World, ergänzt: „Wir wollten das etablierte Konzept von Kunst der Balance in ein neues Umfeld bringen – und Kärnten war der perfekte Ort dafür. Gemeinsam mit der Kärnten Werbung ist es gelungen, das Event in einer einzigartigen Kulisse zu inszenieren. Die Resonanz war überwältigend und war ein wunderbarer Auftakt, um unsere Eventformate in die Bundesländer zu bringen.“