SPÖ-Babler und Seltenheim: „Herzliche Gratulation an Bernd Hinteregger zur Wahl zum neuen Präsidenten des SWV“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Bernd Hinteregger, der am Verbandstag des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbands (SWV) zum neuen SWV-Präsidenten gewählt wurde. „Der SWV mit Bernd Hinteregger an der Spitze ist die starke Stimme der kleinen und mittleren Unternehmen. Gemeinsam mit dem SWV kämpfen wir mit ganzer Kraft für den wirtschaftlichen Aufschwung in Österreich, für sichere Arbeitsplätze und die soziale Absicherung von Unternehmer*innen“, so Babler und Seltenheim, die sich auf die gute Zusammenarbeit mit Bernd Hinteregger freuen. ****

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Babler und Bundesgeschäftsführer Seltenheim bedanken sich bei Christoph Matznetter, der am Verbandstag seine Funktion an seinen Nachfolger Hinteregger übergeben hat und zum Ehrenpräsidenten des SWV ernannt wurde. „Christoph Matznetter stand 20 Jahre an der Spitze des SWV und hat als leidenschaftlicher Wirtschaftspolitiker und beherzter Sozialdemokrat viel für unsere Bewegung und den Standort Österreich erreicht“, betonen Babler und Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) ls