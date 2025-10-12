SPÖ-Babler und Seltenheim gratulieren BSA-Präsident Andreas Mailath-Pokorny zur Wiederwahl

Wien (OTS) -

Der Präsident des Bundes Sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen (BSA) Andreas Mailath-Pokorny ist gestern am BSA-Bundestag mit 96,4 Prozent der Delegiertenstimmen wiedergewählt worden. SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Andreas Mailath-Pokorny und unterstreichen die Bedeutung des BSA für die Sozialdemokratie: „Der wichtige Einsatz von Andreas Mailath-Pokorny und seinem Team vom Bund Sozialdemokratischer AkademikerInnen, Intellektueller und KünstlerInnen als tragende Säule der Sozialdemokratie kann nicht hoch genug geschätzt werden. Die Stärkung von Bildung, Wissenschaft und Kunst ist gerade in Zeiten, in denen die Demokratie von allen Seiten unter Druck gerät, ein Auftrag, dem wir gemeinsam gerecht werden müssen. Wir kämpfen Hand in Hand mit dem BSA für die beste Bildung für alle, für Leistbarkeit von Kultur und Zugänglichkeit zur Kunst, einen starken Rechtsstaat und soziale Gerechtigkeit", so Babler, der betont, dass nur eine gerechte Demokratie eine wehrhafte Demokratie ist. „Wir wünschen Andreas Mailath-Pokorny und dem Team vom BSA alles Gute und freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit", so Babler und Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.