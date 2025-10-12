- 12.10.2025, 11:30:32
Ausverkauft: BURNING HEN Festival der Medienplattform hektar.com begeistert in Schladming
900 Besucher*innen verwandelten beim größten Business Festival fürs Land das Planai Stadion in den Hotspot für Landwirtschaft, Handwerk und Tourismus – und packten selbst mit an.
„Das BURNING HEN zeigt, dass am Land kein Stillstand herrscht, sondern Aufbruch. Hier wird Zukunft gemacht“
"
Das BURNING HEN zeigt, dass am Land kein Stillstand herrscht, sondern Aufbruch. Hier wird Zukunft gemacht“, so Karl Royer, CEO hektar.com und Veranstalter des BURNING HEN. 30 Expert*innen aus Landwirtschaft, Handwerk und Tourismus machten das Festival zur Ideenwerkstatt. „
Beim BURNING HEN Festival kommen Menschen zusammen, die mit Leidenschaft und Zielstrebigkeit an ihren Visionen arbeiten. Hier wird gezeigt, dass aus vermeintlichen Nischen große Plattformen entstehen können“, zeigt sich Simon Ertl, Gründer des Woodstock der Blasmusik, begeistert. Julia Zotter sprach über Generationenwechsel in Familienbetrieben: „
Ein Familienunternehmen ist ja kein glühendes Stück Kohle, das einem zugeworfen wird, sondern eines, das man mitbefeuert hat und nun selbst tragen darf.“
Da hat’s gefunkt!
Die Fotobibliothek mit den Pressebildern vom BURNING HEN Festival 2025 finden Sie hier.
