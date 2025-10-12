  • 12.10.2025, 09:23:03
  • /
  • OTS0005

Lebensmittelhandel begrüßt Hattmannsdorfers Initiative gegen ungarische Sondersteuer

Obmann Christian Prauchner: Benachteiligung österreichischer Handelsbetriebe gegenüber ungarischen muss ein Ende haben

Wien (OTS) - 

„Es ist erfreulich, dass Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer den Druck auf Ungarn erhöht und auf ein konsequentes Vorgehen der Europäischen Kommission gegen die Sondersteuer für ausländische Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe drängt. Denn diese Steuer ist diskriminierend und widerspricht dem Gedanken eines gemeinsamen EU-Binnenmarktes eindeutig“, sagt Christian Prauchner, Obmann des Lebensmittelhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Heimische Handelsbetriebe, die in Ungarn investiert haben und für tausende Arbeitsplätze im Nachbarland sorgen, würden dadurch bestraft.

Die Sondersteuer wurde 2022 eingeführt und beträgt inzwischen bis zu 4,5 Prozent des Nettoumsatzes. Nationale Lebensmitteleinzelhändler:innen sind davon ausgenommen und werden nur niedrig besteuert. Die Europäische Kommission hat in dieser Maßnahme bereits einen Verstoß gegen die Niederlassungsfreiheit festgestellt. Dennoch hebt Ungarn die Steuer nach wie vor ein.

Prauchner fordert daher: „Die Benachteiligung österreichischer bzw. europäischer Lebensmittelhändler:innen in Ungarn muss ein rasches Ende haben. Fair Play sieht schließlich anders aus.“ (PWK426/DFS)

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich
Digital Media & Communication Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: Dmc_pr@wko.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright