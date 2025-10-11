  • 11.10.2025, 20:21:32
FPÖ-Antauer: „Versagens-Bilanz: Anzeigen gegen junge Syrer vervierzigfacht“

Seit 2015 explodieren Anzeigen gegen 10- bis 14-jährige Syrer

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die Bundesregierung will jetzt harte Maßnahmen gegen die ausufernde Jugendkriminalität setzen – der Brandstifter inszeniert sich jetzt sozusagen als Feuerwehr“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Asyl- und Sicherheitslandesrat Martin Antauer einen „Krone“-Bericht über den explosiven Kriminalitätsanstieg bei jungen Syrern samt geplanter Gegenmaßnahmen von ÖVP und NEOS.

Nur die FPÖ war als einzige Partei von 2015 an strikt gegen diese Völkerwanderung gewesen. „Unglaublich, dass Syrer ohne Berechtigung als Wirtschaftsflüchtlinge kommen, keiner Arbeit nachgehen wollen, unser Steuergeld verblasen und dann noch Verbrechen begehen. Diese Kulturen, wo die Unterdrückung der Frau, zwangsverheiratete Kinder und gewaltsame Konfliktlösungen Normalität sind, haben hier in Österreich nichts verloren“, stellt Antauer klar.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FKN

