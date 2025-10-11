Bernd Hinteregger zum neuen SWV Österreich Präsident gewählt

Salzburg (OTS) -

Mit überwältigender Zustimmung von 85,52 Prozent wurde Bernd Hinteregger heute von den 146 Delegierten des ordentlichen Verbandstags des SWV Österreich zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt damit auf Christoph Matznetter, der diese Position 20 Jahre lang, mit Hingabe ausübte.

Bernd Hinteregger: „Ich freue mich sehr über das hohe Vertrauen, das in mich gesetzt wurde und sehe meiner neuen Funktion mit Zuversicht und hohem Engagement entgegen. Ich bin ein Mann der Taten und werde den Verband erneuern und in eine starke Zukunft führen. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, in denen wir derzeit leben, braucht es eine starke Vertretung der kleinen und mittleren Betriebe in Österreich“, so Hinteregger.

Die rote Wirtschaft: Sozial, gerecht und nachhaltig

Für Hinteregger ist die Präsidentschaft mehr als ein Amt, er will den SWV wieder zu einer Bewegung machen. „Wirtschaftspolitik funktioniert für mich nicht ohne Sozialpolitik. Ich bin ein leidenschaftlicher Verfechter der roten Wirtschaft. Diese steht für mich dafür, Wachstum und Gerechtigkeit zu vereinen, Zukunftsbranchen zu fördern, Arbeitsplätze zu schaffen, Leistung zu belohnen und Spekulationen zu bremsen“, so der neue SWV-Präsident.

Christoph Matznetter zum Ehrenpräsidenten ernannt

Nach zwei Jahrzehnten an der Spitze übergab Christoph Matznetter das Amt an seinen Nachfolger und wurde von den Delegierten in Anerkennung seiner langjährigen Verdienste per Akklamation zum Ehrenpräsidenten des SWV Österreich ernannt.

„Ich wünsche Bernd Hinteregger alles Gute und freue mich, mit ihm einen Vorzeigeunternehmer als Nachfolger zu haben. Der SWV war und ist die Stimme der kleinen und mittleren Betriebe – und ich bin überzeugt, dass Bernd Hinteregger diesen Weg mit voller Energie fortsetzen wird“, so Matznetter.

Über Bernd Hinteregger

Hinteregger ist seit 20 Jahren Unternehmer. Nach dem BWL-Studium war er Marketingleiter des größten Touristikkonzerns Österreich, der Verkehrsbüro Group. Er baute die HB1-Hotelkette auf und machte sich als Hotelsanierer einen Namen. Insgesamt hat er 12 Hotels wie den Bleibergerhof oder das Hotel Landskron saniert. Heute besitzt und betreibt er vier Tourismusbetriebe in ganz Österreich und ist an mehreren Unternehmen beteiligt. Er war Mitglied der Investorenrunde der Puls4-Start-up-Show „2 Minuten 2 Millionen“, führte eine eigene Polit-Talksendungund ist alle zwei Wochen Diskussionsgast bei „Wild Umstritten“.