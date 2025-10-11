SPÖ-Babler/Seltenheim gratulieren Mario Leiter zur Wiederwahl als Landesparteivorsitzender der SPÖ Vorarlberg

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Mario Leiter, der heute, Samstag, am Landesparteitag der SPÖ Vorarlberg als Landesparteivorsitzender wiedergewählt wurde. „Mit Mario Leiter steht ein leidenschaftlicher Sozialdemokrat und engagierter Polizist an der Spitze der Landespartei, der weiß, dass eine wehrhafte Demokratie und soziale Sicherheit Hand in Hand gehen. Gemeinsam werden wir die Teuerung mit aller Kraft bekämpfen, für leistbares Wohnen sorgen, die Gesundheitsversorgung ausbauen und den Zusammenhalt stärken“, so Babler. „Mario Leiter, die SPÖ Vorarlberg und unsere engagierten Bürgermeister und Funktionär*innen sind ein starkes Team und werden Vorarlberg nach vorne bringen“, betont Seltenheim. „Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit Mario Leiter und dem Team der SPÖ Vorarlberg“, so Babler und Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Babler und Bundesgeschäftsführer Seltenheim unterstützten die Forderungen des starken Leitantrags der SPÖ Vorarlberg, der am Landesparteitag beschlossen wurde. „Für ein starkes, soziales und gerechtes Land, das Chancen für alle bietet und niemanden zurücklässt, braucht es eine Offensive für leistbares Wohnen durch mehr gemeinnützigen Wohnbau, den Ausbau der Kinderbetreuung, flächendeckende Primärversorgung und regionale Gesundheitszentren, mehr öffentlichen Verkehr, die Stärkung der Gemeinden und der regionalen Zusammenarbeit sowie die klare Haltung der SPÖ gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und rechte Hetze. Die SPÖ Vorarlberg hat das richtige Programm für mehr Gerechtigkeit, gelebte Solidarität und eine gute Zukunft für alle im Land“, so Babler und Seltenheim. (Schluss) ls/bj