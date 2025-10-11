  • 11.10.2025, 14:34:32
  • /
  • OTS0017

SPÖ-Babler/Seltenheim gratulieren Mario Leiter zur Wiederwahl als Landesparteivorsitzender der SPÖ Vorarlberg

Wien (OTS) - 

SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim gratulieren Mario Leiter, der heute, Samstag, am Landesparteitag der SPÖ Vorarlberg als Landesparteivorsitzender wiedergewählt wurde. „Mit Mario Leiter steht ein leidenschaftlicher Sozialdemokrat und engagierter Polizist an der Spitze der Landespartei, der weiß, dass eine wehrhafte Demokratie und soziale Sicherheit Hand in Hand gehen. Gemeinsam werden wir die Teuerung mit aller Kraft bekämpfen, für leistbares Wohnen sorgen, die Gesundheitsversorgung ausbauen und den Zusammenhalt stärken“, so Babler. „Mario Leiter, die SPÖ Vorarlberg und unsere engagierten Bürgermeister und Funktionär*innen sind ein starkes Team und werden Vorarlberg nach vorne bringen“, betont Seltenheim. „Wir freuen uns auf die weiterhin gute Zusammenarbeit mit Mario Leiter und dem Team der SPÖ Vorarlberg“, so Babler und Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

SPÖ-Bundesparteivorsitzender Babler und Bundesgeschäftsführer Seltenheim unterstützten die Forderungen des starken Leitantrags der SPÖ Vorarlberg, der am Landesparteitag beschlossen wurde. „Für ein starkes, soziales und gerechtes Land, das Chancen für alle bietet und niemanden zurücklässt, braucht es eine Offensive für leistbares Wohnen durch mehr gemeinnützigen Wohnbau, den Ausbau der Kinderbetreuung, flächendeckende Primärversorgung und regionale Gesundheitszentren, mehr öffentlichen Verkehr, die Stärkung der Gemeinden und der regionalen Zusammenarbeit sowie die klare Haltung der SPÖ gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und rechte Hetze. Die SPÖ Vorarlberg hat das richtige Programm für mehr Gerechtigkeit, gelebte Solidarität und eine gute Zukunft für alle im Land“, so Babler und Seltenheim. (Schluss) ls/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Bundesorganisation/Pressedienst
Telefon: 01/53427-275
E-Mail: spoepressedienst@spoe.at
Website: https://www.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright