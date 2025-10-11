  • 11.10.2025, 13:02:32
  • /
  • OTS0016

NEOS: Gratulation an Felix Eypeltauer zur klaren Wiederwahl als Landessprecher und dem gesamten neuen Landesteam

Hoyos: „Mit Felix Eypeltauer und dem neu gewählten Landesteam werden NEOS in Oberösterreich weiter wachsen und für die notwendigen Reformen im zweitgrößten Bundesland kämpfen.“

Wien/Linz (OTS) - 

NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos gratuliert Felix Eypeltauer herzlich zu seiner heutigen Wiederwahl als Landessprecher von NEOS Oberösterreich. Eypeltauer wurde mit einem klaren Ergebnis und fast zwei Dritteln der Stimmen im Amt bestätigt: „Felix Eypeltauer hat NEOS Oberösterreich als Spitzenkandidat 2021 mit viel Engagement, Klarheit und politischem Mut in den Landtag geführt – und dort als starke, konstruktiv-kritische Stimme etabliert. Er steht für Haltung, Handschlagqualität und den Anspruch, Politik für die Menschen in Oberösterreich zu gestalten. Mit Felix sowie Karin Doppelbauer, die als stellvertretende Landessprecherin wiedergewählt worden ist, und dem neu gewählten Landesteam werden NEOS als Reformkraft in Oberösterreich weiter wachsen – gerade mit Blick auf 2027.“

Hoyos betont, dass Eypeltauer gemeinsam mit seinem Team und den vielen engagierten Gemeindeteams entscheidend dazu beiträgt, Oberösterreich zukunftsfit zu machen: „Ob bei Bildung, leistbarem Wohnen oder wirtschaftlicher Standortpolitik – NEOS zeigen im flächenmäßig zweitgrößten Bundesland Tag für Tag, dass Kontrolle und Fortschritt keine Gegensätze sind. Sei es die Kritik an der Inseratenpolitik des Landes Oberösterreich, der wichtige Fokus auf den Bildungsstandort Oberösterreich und die psychische Gesundheit der Kinder oder der Kampf für faire Preise und Strukturreformen im Energiebereich – mit einer klaren Linie, echtem Gestaltungswillen und einem starken Team ist Felix Eypeltauer bestens gerüstet, NEOS Oberösterreich Richtung 2027 zu führen.“

Rückfragen & Kontakt

NEOS - Das Neue Österreich

Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: presse@neos.eu
(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an kontakt@neos.eu )

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright