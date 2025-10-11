NEOS: Gratulation an Felix Eypeltauer zur klaren Wiederwahl als Landessprecher und dem gesamten neuen Landesteam

Wien/Linz (OTS) -

NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos gratuliert Felix Eypeltauer herzlich zu seiner heutigen Wiederwahl als Landessprecher von NEOS Oberösterreich. Eypeltauer wurde mit einem klaren Ergebnis und fast zwei Dritteln der Stimmen im Amt bestätigt: „Felix Eypeltauer hat NEOS Oberösterreich als Spitzenkandidat 2021 mit viel Engagement, Klarheit und politischem Mut in den Landtag geführt – und dort als starke, konstruktiv-kritische Stimme etabliert. Er steht für Haltung, Handschlagqualität und den Anspruch, Politik für die Menschen in Oberösterreich zu gestalten. Mit Felix sowie Karin Doppelbauer, die als stellvertretende Landessprecherin wiedergewählt worden ist, und dem neu gewählten Landesteam werden NEOS als Reformkraft in Oberösterreich weiter wachsen – gerade mit Blick auf 2027.“

Hoyos betont, dass Eypeltauer gemeinsam mit seinem Team und den vielen engagierten Gemeindeteams entscheidend dazu beiträgt, Oberösterreich zukunftsfit zu machen: „Ob bei Bildung, leistbarem Wohnen oder wirtschaftlicher Standortpolitik – NEOS zeigen im flächenmäßig zweitgrößten Bundesland Tag für Tag, dass Kontrolle und Fortschritt keine Gegensätze sind. Sei es die Kritik an der Inseratenpolitik des Landes Oberösterreich, der wichtige Fokus auf den Bildungsstandort Oberösterreich und die psychische Gesundheit der Kinder oder der Kampf für faire Preise und Strukturreformen im Energiebereich – mit einer klaren Linie, echtem Gestaltungswillen und einem starken Team ist Felix Eypeltauer bestens gerüstet, NEOS Oberösterreich Richtung 2027 zu führen.“