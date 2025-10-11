Bio- und Nachhaltigkeitspionier Werner Lampert verstorben

Wien (OTS) -

Die Werner Lampert BeratungsgmbH gibt bekannt, dass Werner Lampert am 9. Oktober 2025 zwei Tage nach seinem 79. Geburtstag plötzlich und unerwartet verstorben ist. „Wir sind tief betroffen und können es gar nicht glauben, dass Werner Lampert von uns gegangen ist“, so Brigitte Hanzmann und Tobias Metzler, Geschäftsführer von LAMPERT. „Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen von Werner Lampert.“ Das LAMPERT Unternehmen gestaltet seit über 30 Jahren nachhaltige Bio-Lebensmittel.

Im September wurde Werner Lampert noch für sein Lebenswerk und für seine außerordentliche Leistung in der Schaffung berühmter und erfolgreicher Bio-Marken geehrt. Mit „Ja! Natürlich“ von Rewe und „Zurück zum Ursprung“ der Hofer KG entwickelte er zwei der erfolgreichsten Bio-Marken Europas. Er schrieb mehrere Bücher, in denen er Konsumenten die Notwendigkeit ganzheitlich betriebener Landwirtschaft näherbrachte. 1946 in Vorarlberg geboren, zählte Werner Lampert zu den Wegbereitern im Bereich nachhaltiger Lebensmittelproduktion. Bereits seit den 1970er Jahren beschäftigte er sich intensiv mit biologischem Anbau. 1998 gründete er sein eigenes Beratungsunternehmen, das Händler europaweit dabei begleitet, nachhaltige Bio-Marken oder ganze Bio-Sortimente zu konzipieren und Nachhaltigkeitssysteme für bestehende Marken zu implementieren.

Die Welt steht vor immensen Herausforderungen: die Weltbevölkerung wächst, der Klimawandel schreitet voran und sauberes Wasser wird auf unserem Planeten immer rarer.

Parallel dazu wird die Versorgung mit Lebensmitteln in den nächsten 20 Jahren zur größten Herausforderung für Europa werden. Damit wir auch morgen noch gut und gesund leben können, forderte Werner Lampert seit Jahren ein Umdenken: hin zu einer nachhaltigen Bio-Landwirtschaft und einer fairen Konsumgüter-Produktion. Werner Lampert lag immer am Herzen, dass auch zukünftige Generationen Zugriff auf gesunde Lebensmittel behalten. Er mahnte stets zur Eile und forderte eine rasche landwirtschaftliche Wende.

„Wir sind über alle die Jahre immer aufrichtig dankbar und stolz, Teil des Teams von Werner Lampert zu sein und seine Ansätze umzusetzen“, so Brigitte Hanzmann. „Wir werden mit vollem Einsatz und höchster Verantwortung sein Lebenswerk weiterführen.“