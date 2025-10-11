  • 11.10.2025, 11:23:02
  • /
  • OTS0013

FPÖ – Kolm: „Regierungs-Versagen treibt Traditionsbetriebe wie Faber-Castell ins Ausland!“

Schwarz-rot-pinke Standortvernichtung geht weiter – FPÖ fordert sofortige Kehrtwende mit Entlastungsoffensive für unsere Betriebe

Wien (OTS) - 

Die Schließung des Faber-Castell-Werks in Engelhartszell sei ein weiteres trauriges Kapitel in der Chronik des wirtschaftlichen Niedergangs Österreichs, kritisierte heute die FPÖ-Wirtschaftssprecherin NAbg. Dr. Barbara Kolm. Dass 41 Mitarbeiter ihre Arbeit verlieren und die Produktion nach Peru verlagert wird, sei ein fatales Signal und ein direkter Beleg für das Totalversagen der schwarz-rot-pinken Verlierer-Koalition in der Standortpolitik.

Für Kolm ist die Werksschließung die logische Konsequenz einer wirtschaftsfeindlichen Politik: „Dieser Kahlschlag ist ein Schlag ins Gesicht für die 41 Mitarbeiter und ihre Familien, die nun vor einer ungewissen Zukunft stehen. Doch das ist kein Einzelfall, sondern das alarmierende Symptom einer katastrophalen Wirtschaftspolitik. Während die Systemparteien mit Selbstlob beschäftigt sind, treiben sie die Deindustrialisierung unseres Landes aktiv voran. Die düstere Prognose von 7.000 Firmenpleiten für das kommende Jahr ist keine Panikmache, sondern die traurige Realität, die diese Regierung mit ihrem Versagen zu verantworten hat!“

Die Begründungen des Unternehmens, wie schwierige Rahmenbedingungen und Konsumzurückhaltung, seien nur die halbe Wahrheit. „Die wahren Gründe für die Flucht unserer Betriebe sind hausgemacht: Ein Würgegriff aus extrem hoher Steuerbelastung, Regulierungswahn und einem ideologiegetriebenen Energiepreis-Chaos. Anstatt den roten Teppich für unsere Betriebe auszurollen, legt ihnen diese Regierung nur Steine in den Weg. Es ist doch absurd, dass ein Standort in Peru attraktiver ist als in Österreich! Diese Regierung jagt unsere Unternehmen und die damit verbundenen Arbeitsplätze regelrecht aus dem Land“, so Kolm.

Abschließend forderte die Wirtschaftssprecherin eine radikale Kehrtwende. „Es ist fünf vor zwölf für den Wirtschaftsstandort Österreich. Wir brauchen keine Sonntagsreden und leeren Versprechungen mehr, sondern eine Regierung, die endlich wieder Politik für unsere heimischen Betriebe und ihre Mitarbeiter macht. Es braucht eine patriotische Standortoffensive mit massiven Steuersenkungen, dem Lichten des Bürokratie-Dschungels und einer sicheren, leistbaren Energieversorgung. Nur die FPÖ mit einem Volkskanzler Herbert Kickl an der Spitze steht bereit, diesen Kurswechsel für unser Heimatland konsequent umzusetzen!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright