Wiener Volkspartei gratuliert Christoph Zarits zur Wahl zum Landesparteiobmann der Volkspartei Burgenland

Klarer Kurs und Handschlagqualität – Christoph Zarits steht für eine Politik mit Verantwortung und Nähe zu den Menschen

Wien (OTS) - 

Der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Markus Figl, gratuliert Christoph Zarits herzlich zu seiner Wahl an die Spitze der Volkspartei Burgenland:
„Christoph Zarits steht für Verlässlichkeit, Erfahrung und eine Politik, die sich an den Anliegen der Menschen orientiert. Er ist jemand, der anpackt, Verantwortung übernimmt und mit klaren Werten führt. Seine Wahl ist ein starkes Signal für Aufbruch, Zusammenhalt und Zuversicht in der burgenländischen Volkspartei.“

Figl weiter: „Mit seiner Erfahrung auf kommunaler und nationaler Ebene bringt Christoph Zarits alles mit, was es braucht, um die Volkspartei Burgenland erfolgreich in die Zukunft zu führen. Er kennt die Herausforderungen, vor denen das Land steht, und hat die richtige Mischung aus Bodenständigkeit und Gestaltungswillen, um sie anzupacken. Ich wünsche ihm und seinem Team viel Erfolg und freue mich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg.“

