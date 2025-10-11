Korosec: „Ein starker Vertreter für die Anliegen der Burgenländerinnen und Burgenländer“

Wien (OTS) -

Die Präsidentin der ÖVP Senioren, Ingrid Korosec, gratuliert Christoph Zarits herzlich zur Wahl zum burgenländischen ÖVP-Obmann: „Er wird ein starker Vertreter für die Anliegen der Burgenländerinnen und Burgenländer sein.“

Christoph Zarits habe nicht nur politische Erfahrung auf lokaler Ebene, sondern auch bundesweit - als Nationalratsabgeordneter und Ex-Generalsekretär des ÖAAB: „Ich wünsche ihm viel Erfolg bei der Bewältigung der Aufgaben in sehr herausfordernden Zeiten.“

Und Korosec dankt Christoph Zarits‘ Vorgänger Christian Sagartz für seinen fünf Jahre langen Einsatz an der Spitze der Landespartei.