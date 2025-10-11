Hattmannsdorfer: Nur Technologieoffenheit sichert Automobil-Arbeitsplätze in Europa

Wien (OTS) -

Unterschiedliche Antriebstechnologien haben enormes Potenzial und sind daher eine zentrale Chance für den Automobilstandort Österreich

Durch deren Entwicklung und Fertigung werden tausende Jobs in Österreich gesichert und tragen gleichzeitig durch diese fortschrittlichen Technologien zum Umweltschutz bei.

Siehe bspw. BMW in Steyr, wo neben der Fertigung von Verbrenner-Motoren auch E-Motoren gefertigt werden und man nun bspw. an der Serienentwicklung eines Brennstoffzellensystems arbeitet.

Gleichzeitig gibt es zahlreiche klimaneutrale Kraftstofftechnologien, die CO2-neutral sind und damit die angestrebten Ziele unterstützen würden, ohne „Verbrenner-Antriebe“ gänzlich zu vertreiben.

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer wirbt daher auf europäischer Ebene für Technologieoffenheit und Anerkennung von CO2-neutralen Kraftstoffen, mit dem klaren Ziel die Automobilindustrie und damit tausende Jobs in Europa langfristig zu sichern

Allgemein ist ein Kurswechsel auf europäischer Ebene in diesem Bereich zu erkennen.

Es formiert sich zunehmend ein Schulterschluss: Mit der Deutschen Wirtschaftsministerin konnte diesbezüglich vor wenigen Tagen eine gemeinsame Linie gefunden werden. Positive Signale zum Positionspapier gibt es zudem von Italien oder der Tschechischen Republik.



Forderung Hattmannsdorfer:

Technologieoffenheit und Anerkennung von CO₂-neutralen Kraftstoffen sowie eine Lebenszyklusbetrachtung

Erläuterung:

Bisher zählt die EU-Regelung nur, was am Auspuff ausgestoßen wird. Damit gelten nur Elektroautos als emissionsfrei.

Klimaneutrale Kraftstoffe bzw. E-Fuels werden nicht anerkannt – obwohl sie CO₂-neutral sein können. Das läuft auf ein faktisches Technologieverbot hinaus.

Lebenszyklusbetrachtung: Ein Auto verursacht Emissionen nicht nur im Betrieb, sondern auch bei Produktion und Entsorgung. Batterien sind in der Herstellung sehr CO₂-intensiv. Wird der gesamte Lebenszyklus berücksichtigt, können auch moderne Verbrenner mit klimaneutralem Kraftstoff eine sehr gute Klimabilanz haben.



Statements Bundesminister Hattmannsdorfer:

„Ich stehe auf der Seite der tausenden Jobs in der Automobilindustrie. Um diese zu sichern, braucht es Technologieoffenheit und keine Verbote.“

„Wir können es uns nicht leisten Automobil-Jobs aus Europa zu vertreiben.“

„Statt Technologieverboten brauchen wir ein Bekenntnis zur starken europäischen Automobilindustrie.“

„CO₂-neutrale Kraftstoffe wie E-Fuels und andere regenerative Lösungen müssen akzeptiert werden. Nur mit einer Lebenszyklusbetrachtung schaffen wir faire Bedingungen, Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit.“



Automobilindustrie in Österreich