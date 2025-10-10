Volkspartei Niederösterreich gratuliert Christoph Zarits zur Wahl zum Landesparteiobmann der Volkspartei Burgenland

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert herzlich: „Gratulation an Christoph Zarits zur Wahl zum Landesparteiobmann der Volkspartei Burgenland. Dieses klare Ergebnis ist ein starkes Zeichen für Geschlossenheit und Vertrauen. Ich bin überzeugt, dass die Volkspartei Burgenland mit ihm an der Spitze in eine gute Zukunft gehen wird. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg.“

Auch VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner übermittelt seine Glückwünsche: „Mit Christoph Zarits steht ein engagierter, erfahrener und bodenständiger Politiker an der Spitze der Volkspartei Burgenland. Er ist jemand, der zuhört, anpackt und die Menschen in den Mittelpunkt stellt. Ich gratuliere herzlich zur Wahl und freue mich auf eine gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen unseren Landesparteien.“