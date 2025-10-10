  • 10.10.2025, 20:59:32
Volkspartei gratuliert Christoph Zarits zur Wahl zum Landesparteiobmann der Volkspartei Burgenland

Starke Persönlichkeit mit Handschlagqualität übernimmt Führung der ÖVP Burgenland

Wien (OTS) - 

„Christoph Zarits ist ein erfahrener Politikprofi, der immer das in den Vordergrund stellt, was zählt: nämlich konkrete Lösungen für die Menschen vor Ort zu erarbeiten. Ich bin mir sicher, dass Christoph Zarits eine laute und konstruktive Stimme in der burgenländischen Landespolitik sein und damit das Vertrauen der Burgenländerinnen und Burgenländer gewinnen wird. Ich wünsche Christoph Zarits und seinem Team für ihre verantwortungsvolle Aufgabe viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Christian Stocker.

„Hart in der Sache, verbindlich in der Zusammenarbeit: Für diese Qualitäten wird Christoph Zarits weit über die Grenzen des Burgenlands hinaus geschätzt. Seit Jahren ist Christoph Zarits auf unterschiedlichen Ebenen, von der Kommunalpolitik bis zum Nationalrat, eine starke Stimme für die Interessen der Burgenländerinnen und Burgenländer. Christoph Zarits weiß, was es braucht, um für Veränderung zu sorgen und die Volkspartei im Burgenland auf die Siegerstraße zu führen. Ich gratuliere ihm herzlich zu seiner Wahl zum Landesparteiobmann und wünsche ihm viel Freude bei seiner Arbeit“, schließt sich der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti, den Glückwünschen an.

Rückfragen & Kontakt

Die Volkspartei
Abteilung Presse
Telefon: (01) 401 26-100
E-Mail: presse@oevp.at
Website: https://www.dievolkspartei.at

