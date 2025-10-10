  • 10.10.2025, 16:34:32
Einladung zur Pressekonferenz: Österreichische Akademie der Ärzte feiert 25-jähriges Jubiläum, Dienstag, 14. Oktober, 10 Uhr

Österreichische Ärztekammer und Österreichische Akademie der Ärzte blicken auf 25 Jahre ärztliche Bildungsarbeit zurück und geben einen Ausblick auf künftige Entwicklungen.

Wien (OTS) - 

Eine qualitätsvolle, regelmäßige und systematische Aus- und Fortbildung ist für Ärztinnen und Ärzte von zentraler Bedeutung für eine exzellente Arbeit im Sinne der Patientinnen und Patienten. Die Säulen der Arbeit der Österreichischen Akademie der Ärzte sind deshalb das Diplom-Fortbildungsprogramm (DFP), die Arztprüfung, die Deutschprüfung für Ärztinnen und Ärzte mit nichtdeutscher Muttersprache und die praxisnahen eigenen Angebote. Im Rahmen des Jubiläums "25 Jahre Akademie der Ärzte", soll nicht nur das Erreichte gewürdigt, sondern aufgezeigt werden, wie durch das umfassende Angebot der Akademie die Behandlungsqualität und Patientensicherheit laufend verbessert wird.

Die Österreichische Ärztekammer und die Österreichische Akademie der Ärzte laden dazu zu einer Pressekonferenz ein. Um Anmeldung wird gebeten: pressestelle@aerztekammer.at

Teilnehmer:

OMR Dr. Johannes Steinhart
Präsident der Österreichischen Ärztekammer

Dr. Peter Niedermoser
Präsident des Wissenschaftlichen Beirats der Akademie
Präsident der Ärztekammer für Oberösterreich

Pressekonferenz: Österreichische Akademie der Ärzte feiert 25-jähriges Jubiläum

Datum: 14.10.2025, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichische Ärztekammer, 1. Stock, Saal 3
Weihburggasse 10-12
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Ärztekammer / Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Sascha Bunda
Telefon: 01/51406-3341
E-Mail: s.bunda@aerztekammer.at
Website: https://www.aerztekammer.at

