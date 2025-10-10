EXVOMO 2025: Wien wird zur E-Commerce-Hauptstadt Europas

Wien (OTS) -

Für die österreichische Wirtschaft ist es wichtiger denn je, im Online-Sektor gegen die starke internationale Konkurrenz – insbesondere aus dem Osten – bestehen zu können. Genau hier setzt Thomas Leskowsky mit seiner Firma exvomo an: Er möchte Unternehmer:innen unterstützen, sich gegenseitig zu fördern, voneinander zu lernen und gemeinsam stärker aufzutreten.

„Wien wird die E-Commerce-Hauptstadt Europas“ – dieses Ziel verfolgt Leskowsky mit großem Engagement. Mit der zweiten Auflage seiner E-Commerce-Konferenz in Wien kommt er dieser Vision näher.

Am 8. Oktober 2025 fand in der WKÖ-Zentrale Wien die EXVOMO 2025 – E-Commerce Inspiration Summit statt. Die Konferenz war Treffpunkt für alle, die im Online-Handel tätig sind. In spannenden Vorträgen und praxisnahen Masterclasses präsentierten führende Expert:innen die neuesten Trends und Entwicklungen der Branche. An die 400 Teilnehmer:innen waren dabei.

Ein besonderes Highlight war der Auftritt von Johannes Gutmann, Gründer von SONNENTOR, einem der erfolgreichsten österreichischen Unternehmen. Unter dem Motto „Vom Spinner zum Gewinner“ gab er inspirierende Einblicke in seinen Lebensweg und praxisnahe Tipps aus der Unternehmenspraxis: „Zuerst muss man an sich selbst glauben. Daraus entsteht Selbstvertrauen – und mit einer zündenden Idee führt das letztlich zum Erfolg.“

Auch Rainer Neuwirth, Geschäftsführer des Online-Marktplatzes myProduct, zeigte sich begeistert vom Format: „Das Event ist für mich mehr als nur ein Branchentreffen – es ist ein Raum, in dem neue Perspektiven für den heimischen E-Commerce entstehen. In einer Zeit, in der digitale Treffen zur täglichen Praxis geworden sind, brauchen wir Offlineformate wie dieses, die echten Austausch ermöglichen, neue Impulse setzen und praxisnahe Lösungen sichtbar machen.“

In der Diskussionsrunde „KI im E-Commerce – Learning by Doing“ sprach Stefan Eibl, Studiengangsleiter für E-Commerce an der FH Wiener Neustadt, über die rasanten Veränderungen durch künstliche Intelligenz: „Man muss den ‚KI-Gatsch‘ genau durchlesen und kritisch hinterfragen, was die KI ausspuckt.“

Philipp Hahnl von Hagleitner betonte wiederum die wachsende Bedeutung einer klaren Markenidentität: „Mehr denn je kommt es auf die Einzigartigkeit einer Marke an, um sich erfolgreich zu positionieren.“

Von modernen Zahlungssystemen über datenbasierte Verkaufsstrategien bis hin zu KI-gesteuerten Chatbots – beim Summit wurde kein Thema ausgelassen.

Das EXVOMO E-Commerce Inspiration Summit ist weit mehr als eine Fachveranstaltung: Es ist ein Ort des offenen Austauschs – ein Safe Space für alle, die sich auf Augenhöhe begegnen möchten, egal ob Konzernchef:in oder Start-up-Gründer:in. Hier wird genetzwerkt, diskutiert und gemeinsam an neuen Ideen gearbeitet.

Thomas Leskowsky erklärt: „In einer Zeit, in der alles immer schnelllebiger wird, hat nicht jede:r die Möglichkeit, ständig zu internationalen Messen zu reisen. Auch den unübersichtlichen Online-Dschungel an Weiterbildungsangeboten zu durchschauen, ist nicht leicht. Gerade für jene, die im digitalen Bereich arbeiten, ist es wertvoll, sich mit echten Menschen vor Ort zu treffen. Deshalb war es mir wichtig, dieses Forum hier in Wien zu schaffen.“

Mit EXVOMO 2025 ist es Thomas Leskowsky gelungen, ein deutliches Zeichen für den heimischen Onlinehandel zu setzen. Die Konferenz zeigt eindrucksvoll: Österreich kann im digitalen Handel nicht nur mithalten – es kann eine Vorreiterrolle einnehmen.

Wer im Online-Business tätig ist, für den ist dieses Summit, das es auch 2026 wieder geben soll ein Pflichttermin.



www.exvomo.com

