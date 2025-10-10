SPÖ-Seltenheim zu Wifo-Prognose: „Lebensmittelpreise im Handel müssen runter!“

Wien (OTS) -

Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo prognostiziert, dass die Lebensmittelpreise 2026 um 3,2 Prozent steigen. Die Lebensmittelpreise sind in den letzten Jahren explodiert und sind jetzt schon viel zu hoch. SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim fordert heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: „Die Preise im Lebensmittelhandel müssen runter!“ Der Kampf gegen die Teuerung habe für die SPÖ höchste Priorität: „Die SPÖ ist der Motor in der Regierung, wenn es um Maßnahmen für ein leistbares Leben geht. Wir sagen Tricksereien bei Rabatten und Mogelpackungen den Kampf an und setzen uns auf EU-Ebene dafür ein, dass der unfaire ‚Österreich-Aufschlag‘ endlich abgeschafft wird. Und Vizekanzler Andreas Babler und Finanzminister Markus Marterbauer prüfen weitere Modelle zur Bekämpfung der Teuerung wie die Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel mit entsprechender Gegenfinanzierung“, so Seltenheim. „Vor kurzem haben die ersten Handelsketten eingelenkt und senken die Preise. Wenn BILLA es schafft, die Preise bei 1.000 Produkten zu senken, müssen jetzt auch die anderen Ketten nachziehen und die Preise spürbar senken. Sollte das nicht passieren, greifen wir in den Markt ein“, so der SPÖ-Bundesgeschäftsführer, der etwa eine Preiskommission, die Preise unter bestimmten Bedingungen festsetzen kann, und die Festlegung maximaler Margen der Produzenten, anführt. ****

„Wir stehen auf der Seite der Konsument*innen und nicht auf der Seite der Großkonzerne und ihrer Gewinne. Auch der Lebensmittelhandel muss einen Beitrag leisten“, so Seltenheim. „Lebensmittel, Wohnen und Energie müssen für alle leistbar sein. Wir haben in den ersten sieben Monaten unserer Regierungsarbeit mehr Maßnahmen gegen die Teuerung durchgesetzt als die letzten beiden Regierungen ohne SPÖ in sieben Jahren zusammen. Wir haben wichtige Maßnahmen gegen Mogelpackungen und für mehr Transparenz bei Lebensmitteln auf den Weg gebracht. Mit dem Energiekrisenmechanismus und dem Sozialtarif für Strom schieben wir Preissprüngen einen Riegel vor und bekämpfen Energiearmut. Und mit dem Mietpreis-Stopp und der Mietpreisbremse machen wir Wohnen leistbarer“, so Seltenheim. (Schluss) bj/mb