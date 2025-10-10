- 10.10.2025, 14:25:36
„Spy Capital 2“ – Wirecard: brisante Spionage-Doku jetzt exklusiv auf Prime Video
Direkt aus dem Kino zu euch nach Hause auf Prime Video
Die spektakuläre Dokumentation „Spy Capital 2“ über den internationalen Wirecard-Skandal und den untergetauchten Ex-Manager Jan Marsalek ist ab sofort exklusiv auf Prime Video verfügbar. Der Film beleuchtet die wahre Geschichte hinter einem der größten Finanz- und Spionagefälle Europas – mit einzigartigen Einblicken, authentischen Drehorten und nachgestellten Schlüsselszenen.
„Spy Capital 2“ verbindet cineastische Inszenierung mit investigativer Tiefe: Silvia Schneider und Dennis Dewall sorgen für schauspielerische Intensität, während namhafte Expert*innen das komplexe Geflecht von Geheimdiensten, Politik und Finanzwelt einordnen:
- Gert Polli, ehemaliger Leiter des österreichischen Verfassungsschutzes (BVT)
- Boris Volodarsky, internationaler Spionage-Experte
- Sergei Zhirnov, Ex-Offizier des KGB
- Suzanne Grieger-Langer, deutsche Profilerin
- Hayley Dixon, Special Correspondent beim Daily Telegraph
Ein besonderes Highlight: Zum ersten Mal tritt Egisto Ott, ehemaliger Mitarbeiter des BVT, in einer Kinorolle auf.
Die Doku ist auf Deutsch und Englisch verfügbar, mit Untertiteln in Deutsch, Englisch, Spanisch und Japanisch – und erreicht damit ein internationales Publikum.
Und im Finale wartet ein aufsehenerregender Moment, der das Publikum sprachlos zurücklässt – ein direktes Lebenszeichen von Jan Marsalek selbst.
„Spy Capital 2“ – jetzt exklusiv auf Prime Video.
Spy Capital 2
Prime Video
Dennis Dewall
