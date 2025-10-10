„Spy Capital 2“ – Wirecard: brisante Spionage-Doku jetzt exklusiv auf Prime Video

Wien (OTS) -

Die spektakuläre Dokumentation „Spy Capital 2“ über den internationalen Wirecard-Skandal und den untergetauchten Ex-Manager Jan Marsalek ist ab sofort exklusiv auf Prime Video verfügbar. Der Film beleuchtet die wahre Geschichte hinter einem der größten Finanz- und Spionagefälle Europas – mit einzigartigen Einblicken, authentischen Drehorten und nachgestellten Schlüsselszenen.

„Spy Capital 2“ verbindet cineastische Inszenierung mit investigativer Tiefe: Silvia Schneider und Dennis Dewall sorgen für schauspielerische Intensität, während namhafte Expert*innen das komplexe Geflecht von Geheimdiensten, Politik und Finanzwelt einordnen:

Gert Polli , ehemaliger Leiter des österreichischen Verfassungsschutzes (BVT)

, ehemaliger Leiter des österreichischen Verfassungsschutzes (BVT) Boris Volodarsky , internationaler Spionage-Experte

, internationaler Spionage-Experte Sergei Zhirnov , Ex-Offizier des KGB

, Ex-Offizier des KGB Suzanne Grieger-Langer , deutsche Profilerin

, deutsche Profilerin Hayley Dixon, Special Correspondent beim Daily Telegraph

Ein besonderes Highlight: Zum ersten Mal tritt Egisto Ott, ehemaliger Mitarbeiter des BVT, in einer Kinorolle auf.

Die Doku ist auf Deutsch und Englisch verfügbar, mit Untertiteln in Deutsch, Englisch, Spanisch und Japanisch – und erreicht damit ein internationales Publikum.

Und im Finale wartet ein aufsehenerregender Moment, der das Publikum sprachlos zurücklässt – ein direktes Lebenszeichen von Jan Marsalek selbst.

„Spy Capital 2“ – jetzt exklusiv auf Prime Video.