  • 10.10.2025, 14:25:36
  • /
  • OTS0115

„Spy Capital 2“ – Wirecard: brisante Spionage-Doku jetzt exklusiv auf Prime Video

Direkt aus dem Kino zu euch nach Hause auf Prime Video

Poster von Spy Capital 2
Wien (OTS) - 

Die spektakuläre Dokumentation „Spy Capital 2“ über den internationalen Wirecard-Skandal und den untergetauchten Ex-Manager Jan Marsalek ist ab sofort exklusiv auf Prime Video verfügbar. Der Film beleuchtet die wahre Geschichte hinter einem der größten Finanz- und Spionagefälle Europas – mit einzigartigen Einblicken, authentischen Drehorten und nachgestellten Schlüsselszenen.

„Spy Capital 2“ verbindet cineastische Inszenierung mit investigativer Tiefe: Silvia Schneider und Dennis Dewall sorgen für schauspielerische Intensität, während namhafte Expert*innen das komplexe Geflecht von Geheimdiensten, Politik und Finanzwelt einordnen:

  • Gert Polli, ehemaliger Leiter des österreichischen Verfassungsschutzes (BVT)
  • Boris Volodarsky, internationaler Spionage-Experte
  • Sergei Zhirnov, Ex-Offizier des KGB
  • Suzanne Grieger-Langer, deutsche Profilerin
  • Hayley Dixon, Special Correspondent beim Daily Telegraph

Ein besonderes Highlight: Zum ersten Mal tritt Egisto Ott, ehemaliger Mitarbeiter des BVT, in einer Kinorolle auf.

Die Doku ist auf Deutsch und Englisch verfügbar, mit Untertiteln in Deutsch, Englisch, Spanisch und Japanisch – und erreicht damit ein internationales Publikum.

Und im Finale wartet ein aufsehenerregender Moment, der das Publikum sprachlos zurücklässt – ein direktes Lebenszeichen von Jan Marsalek selbst.

„Spy Capital 2“ – jetzt exklusiv auf Prime Video.

Spy Capital 2

Prime Video

Rückfragen & Kontakt

Dennis Dewall

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright