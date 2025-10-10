  • 10.10.2025, 14:22:02
Kostenlose Gürtelrose- und Pneumokokken-Impfung kommt schon ab 1. November

Langjährige Forderung des Pensionistenverbandes wird jetzt sogar noch früher erfüllt.

Wien (OTS) - 

Die kostenlosen Impfungen gegen Gürtelrose und Pneumokokken kommen jetzt sogar noch früher als angekündigt. Bereits ab 1. November können sich alle Personen ab 60 Jahren sowie Risikogruppen kostenlos impfen lassen. „Dass die kostenlosen Impfungen gegen Gürtelrose und Pneumokokken jetzt bereits ab 1. November und nicht erst – wie zuerst angekündigt – mit Ende des Jahres kommen, ist sehr zu begrüßen. Damit müssen alle, die sich impfen lassen wollen, nicht mehr länger warten“, begrüßt Birgit Gerstorfer, MBA, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) die heutige Bekanntgabe. *****

Die kostenlose Impfmöglichkeit gegen Gürtelrose und Pneumokokken ist für Gerstorfer „ein wichtiger und richtiger Schritt“. Denn: „Der Schutz vor Krankheiten durch Impfung darf keine Frage des Haushaltseinkommens sein. Wenn sich jemand impfen lassen möchte, dann soll dies auch tun können. Unabhängig von seiner finanziellen Situation oder der Art seiner Versicherung. Impfungen vermeiden menschliches Leid und entlasten das Gesundheitssystem!“

Bisher kosteten Impfungen hunderte von Euro – für viele nicht leistbar

Bisher kostet der Impfstoff für die zwei Teil-Impfungen gegen Gürtelrose (Herpes Zoster) pro Teilimpfung zwischen 200 und 268 Euro. Auch die Pneumokokken-Impfung muss privat bezahlt werden. Hier liegen die Kosten für eine Dosis bei 115 Euro. „Das sind Beträge, die sich viele Menschen schlichtweg nicht leisten können. Somit sind sie der Erkrankung dann schutzlos ausgeliefert. Besonders gefährdet sind hier ältere Menschen, sowie Personen mit Vorerkrankungen“, so die PVÖ-Präsidentin.

Langjährige Forderung des Pensionistenverbandes erfüllt

Mit der kostenlosen Impfung gegen Gürtelrose und Pneumokokken ab 1. November wird eine langjährige Forderung des Pensionistenverbandes Österreichs erfüllt. „Die Ausweitung des kostenlosen Impfprogramms macht unser Gesundheitssystem sozialer, nachhaltiger, besser. Eine höhere Impfquote reduziert Krankheitsfälle und Akut- und Langzeitschäden. Damit wird nicht nur menschliches Leid verhindert, sondern auch die Ressourcen des Gesundheitssystems geschont“, so Gerstorfer. (Schluss)


