„Der Feuerwehrmönch – Zum Einsatz berufen“: Pater Stephan Holpfer im „kreuz & quer nah dran“-Porträt

Wien (OTS) -

„Ich gelobe, wenn notwendig auch mein Leben einzusetzen, um meinen Mitmenschen zu helfen.“ So lautet das Versprechen der Freiwilligen Feuerwehren in Österreich. Tausende Männer und Frauen leisten ihren Dienst ehrenamtlich – rund um die Uhr bereit, zu retten, zu löschen, zu bergen und zu schützen. Dabei setzen sie nicht nur ihre körperliche Unversehrtheit aufs Spiel, sondern sind auch enormen seelischen Belastungen ausgesetzt. Einer von ihnen ist Pater Stephan Holpfer – Benediktinermönch, Pfarrer und Feuerwehrmann in Bad Vöslau. Schon seit seiner Jugend ist er Teil der Freiwilligen Feuerwehr. Für ihn ist sie mehr als eine Organisation: ein Ort gelebter Nächstenliebe – in der Gemeinschaft, im Einsatz, in der Verantwortung füreinander.



Die „kreuz & quer nah dran“-Dokumentation „Der Feuerwehrmönch – Zum Einsatz berufen“ von Klara Harden begleitet am Sonntag, dem 12. Oktober 2025, um 12.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON Pater Stephan in seinen vielfältigen Rollen: als Seelsorger im Habit, als Pfarrer am Altar und als Feuerwehrmann in Uniform. Drei Gewänder, vier Lebenswelten – und ein gemeinsames Fundament: echtes Mitgefühl und unerschütterliches Engagement. „Ich bin einer von ihnen“, sagt er – und meint damit weit mehr als nur Kameradschaft.



In engem Kontakt steht der Feuerwehrmönch mit Christian Hoffmann. Er ist Kommandant-Stellvertreter der Stadtfeuerwehr Bad Vöslau. Die beiden sind in ständigem engen Austausch. So unterschiedlich ihre Lebenswelten ansonsten sind, so sehr sind sie im Einsatz für die Gemeinschaft verbunden. Alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Vöslau sind ehrenamtlich bereit, sich für ihre Mitmenschen einzusetzen – immer wieder auch unter Einsatz ihres Lebens.

Die Seelsorge von Pater Stephan Holpfer ist leise, aufmerksam und immer auf Augenhöhe. Ob als seelischer Beistand nach dem tragischen Busunglück von Pöchlarn im Jahr 2000 oder im stillen Gespräch nach einem schweren Einsatz: Er hört zu, begleitet, tröstet – mit einer besonderen Sensibilität für das Unsichtbare, das Unaussprechliche. Doch wie schafft er es, trotz der ständigen Nähe zu Tod, Leid und Trauma ein lebensfroher, geselliger Mensch zu bleiben? Woher nimmt er die Kraft, in Krisen zugleich stark und einfühlsam zu sein? Die Antwort findet sich in seinem Alltag: im Kloster, das ihm Heimat und spirituelle Kraftquelle ist, und in der Feuerwehr, wo er als Kamerad unter Kameraden einfach Mensch sein darf. Pater Stephan verbindet Liturgie und Alltag, Spiritualität und gesellschaftliches Engagement, Trauerarbeit und Lebensfreude. Ob bei einer Familienmesse, beim Einsatz mit der Feuerwehr oder im Garten mit Sonnenbrille auf dem Rasenmähertraktor – stets bleibt er einer, der zuhört, begleitet und mit anpackt. „Der Feuerwehrmönch – Zum Einsatz berufen“ ist das Porträt eines außergewöhnlichen Menschen, der zeigt, wie Seelsorge im Alltag gelebt werden kann – und wie stark Gemeinschaft trägt, in der Kirche ebenso wie bei der Feuerwehr.



Anschließend an das Porträt zeigt die „kreuz & quer plus“-Reihe, welche Bedeutung das Bilderverbot des Islam für gläubige Musliminnen und Muslime im Internet hat.